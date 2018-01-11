谷歌被控歧视保守派白人男性

两名谷歌公司的前工程师联合提起诉讼，指控谷歌歧视保守派白人男性。二人表示，他们希望代表所有因“明显的保守政治观点、男性性别和白种人”而受到歧视的员工。
作为起诉人之一的詹姆斯•达莫雷，去年因一份有争议的备忘录而遭解雇。他的备忘录写道，很少有女性在公司的高级岗位就职，是因为男女的生理差异。
达莫雷和另一名前工程师戴维•古德曼向加利福尼亚州的圣克拉拉高等法院递交了诉状。
谷歌发言人表示，他们“期待在法庭上针对达莫雷的指控进行辩护”。
达莫雷和古德曼在他们的诉状中称，谷歌采用了非法的雇佣配额制度，让女性和少数族裔填补岗位。
他们指责该公司未能保护那些持保守观点的员工，包括支持美国总统特朗普的员工。他们的诉状称，这些人曾遭“公开的威胁并受到公司的骚扰和报复”。
诉状称谷歌“公开羞辱”未能实现目标的经理，甚至在会议上对他们起哄。
达莫雷的备忘录引起了有关工作场所的言论自由和硅谷多样性的激烈争论。这份备忘录强调了男女之间的生理差异，极具争议性。
达莫雷在诉状中表示，这份备忘录本来是不应该公开的，是在一次多样性和包容性会议要求他提交反馈意见后他才写的。
谷歌首席执行官孙达尔•皮柴说，备忘录中的一些内容违反了公司的行为准则，越过了“红线，强化了有害的陈旧性别观念”。
但达莫雷表示，他收到了许多来自谷歌同行的个人留言，这些留言感谢他说出了自己的真实想法。
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