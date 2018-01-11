朝韩达成多项共识展现缓和意愿

外媒称，韩朝在板门店举行的高级别会谈9日晚结束，双方发布联合新闻稿，宣布就朝鲜派团参加平昌冬奥会和举行韩朝军事会谈达成一致。
据韩联社1月9日报道，韩方首席代表、统一部长官赵明均举行记者会表示，双方在诚挚友好的气氛里举行了会谈，一致认为这次会谈对恢复和发展韩朝关系具有重大意义。
报道称，朝方将派遣高级别访问团、国家奥委会代表团、体育代表团、拉拉队、艺术团、参观团、跆拳道示范团及记者团访韩参加冬奥会，韩方将提供必要的便利。双方将就有关事宜召开工作会议。双方就开幕式共同入场和联合举行文化演出等意见相近。
报道称，双方表示，将为化解当前军事紧张局势召开军事会谈，通过各领域接触和往来，活跃交流与合作，追求民族和解与团结。双方还表示，将通过对话与协商解决问题。为改善关系，还将举行包括高级别会谈在内的各领域会谈。韩方表示，日后将磋商第二次高级别会谈的时间地点等。
另外，韩方提议的春节期间举行离散家属团聚活动的内容则没有写入联合新闻稿。
报道称，韩朝高级别会谈于9日上午10点（当地时间）在韩朝边境板门店韩方一侧的“和平之家”启动，一直持续至晚8点多。韩朝各派5名代表与会，朝方首席代表为祖国和平统一委员会委员长李善权。
另据路透社1月9日报道，朝鲜9日在与韩国的罕见会谈中表示将派遣代表团参加冬奥会。而韩国表示，如有必要愿意临时取消一些对朝制裁以促成朝方人士在冬奥会期间访韩。
报道称，韩国单方面禁止一些朝鲜官员入境以报复平壤的核导试验。然而，韩国官员表示，他们认为冬奥会可能为缓和局势提供契机。
韩国外交部发言人鲁圭德说，如果韩国需要采取“先期措施”以方便朝方人士参加冬奥会，韩国将与联合国安理会和其他有关国家一起考虑此事。
报道称，朝韩运动员过去曾在大型国际运动会的开闭幕式上共同入场，但上一次还是2007年在中国举行的亚冬会上。这次还将是朝鲜自2005年以来首次派出女子拉拉队。
韩方代表、统一部次官千海成说：“朝方说他们决心让当天的会谈取得成果，让会谈成为一次突破性的契机。”
此外据美国《华尔街日报》网站1月9日报道，在9日的会谈中，身穿黑色西装的韩朝双方主要代表彼此握手，聊了一下冬天寒冷的天气和各自的家庭。
朝方团长李善权称，双方应给人民献上一份宝贵的新年礼物。他表示：“俗话说，两人同行比一人独旅能走得更远。”韩方团长赵明均对李善权说，人民非常希望看到朝鲜和韩国之间的和平与和解。他认为，平昌冬奥会将是“和平冬奥会”。
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