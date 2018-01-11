“通俄门”检察官拟面谈特朗普

据一位知情者透露，“通俄门”特别检察官罗伯特•米勒已通知特朗普总统的律师，说他可能争取年初同总统面谈。此事引起特朗普法律团队的担忧。
面谈要求将成为特别检察官的调查行动的重大标志性事件。米勒正在调查白宫可能存在的阻挠司法行为以及特朗普的助手是否与俄罗斯有牵连。
据知情者透露，去年12冃在与特朗普的律师约翰•多德和杰伊•塞库洛会面时，米勒提出可能会“尽快”与特朗普面谈，但尚为最后决定。
此人透露，特朗普法律团队的部分成员认为总统与米勒会面“没有必
要”。这位人士说，律师讨论了接受米勒的书面提问、然后将总统的书面答复传回去的可能性。
特朗普私人法律团队负责人多德说：“出于对特別检察官办公室及相关程序的尊重，白宫对与其沟通的情况不予评论。为了促成尽快解决问题，白宫将继续全力与特别检察官办公室合作。”
法律专家认为，与总统面谈意味着米勒的调查进展很快，因为检察官
通常会在调查结束之际询问最高级别人物，此前他们会与其他证人面谈。
周六，特朗普表示他愿意亲自与米勒见面。当被问及如果接到要求，是否愿意“亲自”与特别检察官团队会面时，特朗普说：“愿意。只有这样，你们懂的……没有勾结，没有犯罪。”
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