IMF上调今明两年全球增长预期 世界经济同步加速

外媒称，随着全球精英1月22日满怀热情地抵达瑞士达沃斯参加世界经济论坛年会，国际货币基金组织（IMF）称赞“全球经济实现了自2010年以来范围最大的同步加速增长”。
英国因脱欧遭下调
据英国《金融时报》网站1月22日报道，IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德22日在达沃斯发表讲话说：“所有迹象都表明，今明两年（的全球增速）将进一步走强。这是可喜的消息。”
尽管人们对全球金融崩溃仍记忆犹新，希腊也才刚刚开始摆脱危机，但抵达这个瑞士度假胜地的高管们的乐观情绪比最近十余年间的任何阶段都要强。
IMF上调了2017年、2018年和2019年的世界经济增长预期。由于去年秋季的数据好于预期，IMF上调了去年的增长预期，而这种势头延续到了2018年，且因美国降低企业税而得到加强。
IMF称，全球经济今明两年很可能分别增长3.9%，由于美国和欧元区的前景改善，全球经济今明两年的增长率都被上调了0.2个百分点。
IMF把美国2018年的预期增长率从2.3%上调至2.7%，把美国2019年的预期增长率上调0.6个百分点至2.5%。
基于鼓舞人心的数据、充足的信心和复苏将持续下去的迹象，IMF还把欧洲今明两年的预期增长率都上调了0.3个百分点，2018年的增长率为2.2%，2019年则为2%。
遭下调的只有英国，其2019年的预期增长率被下调0.1个百分点至1.5%，原因是英国脱欧的不确定性仍使该国无法因全球经济加速增长而获益。
据路透社瑞士达沃斯1月22日报道，IMF维持新兴市场和发展中国家今明两年的经济增长预期不变，但将中国今年的预期经济增长率由6.5%上调至6.6%，中国明年的经济增长率预计将放缓至6.4%。
IMF将日本今明两年的预期经济增长率分别上调至1.2%和0.9%，将英国今年的预期经济增长率维持在1.5%。
因担心政治不确定性，IMF将南非今明两年的预期经济增长率都下调至0.9%。
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