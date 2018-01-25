台大准校长被曝论文抄袭 合作者澄清：手稿被参考

台大准校长管中闵预计将于2月1日上任，不过近日却接连陷入纷争之中。
近日，有岛内媒体曝出管中闵在竞选台大校长期间担任岛内电信企业“台湾大哥大”的独立董事，且并未向台大校长遴选委员会说明。多位绿营民意代表以此要求台教育部门“不得进行后续聘任作业”。
随后，管中闵宣布辞去“台湾大哥大”的独立董事职务。不过，“管爷”的麻烦还没完，又陷入“论文抄袭”风波。
据岛内媒体中时电子报报道，来自绿营的民意代表张廖万坚1月25日又爆料，管中闵的一篇论文被检举抄袭一名台湾暨南大学张姓学生论文，两篇论文有20多处雷同，包括年限、数据、结论等。
中时电子报报道透露，管中闵与台湾暨南大学教授陈建良2017年在“中研院”和台大举办的网路与贸易研讨会上共同发表论文《两岸经济合作架构协议（ECFA）政策效果评估国际贸易实证》，但该文却与2016年7月台湾暨南大学硕士班张姓学生的论文十分类似，且张生就是陈建良的指导学生。
不过，管中闵的合作者陈建良教授随后澄清，事情起因是张姓学生引用他的部分研究手稿，爆料者是在“倒因为果”。陈建良指出，查看张姓学生的论文电子资料，可发现参考文献中有“陈建良与管中闵 （2016），《两岸经济合作架构协议 （ECFA） 政策效果评估》手稿”，但论文中则未写到。
随后，联合新闻网刊文指出，管中闵自己没有发表过《两岸经济合作架构协议（ECFA）政策效果评估》这篇论文，甚至不知道有这篇论文，也没参加这场研讨会。管中闵还通过媒体质疑，这篇论文根本还没写完，哪来的抄袭？事情爆发后，管中闵则在脸书发文“I AM FINE”作为回应，其余则未多说明。
虽然管中闵未多做辩解，但蓝营已召开发布会做出声援，抗议政治黑手染指台大。
中时电子报1月25日中午报道，台立法机构国民党团25日召开记者会表示，（岛内）当权者将政治黑手伸入台大，“说穿了，不就是对管中闵的政治色彩有意见？司马昭之心路人皆知”。
国民党团书记长李彦秀强调，管中闵是透过公平公开机制选出，也获得台大师生、外界好评及力挺，如今绿营民意代表却借故刁难，不就是因为管中闵曾担任马英九行政团队成员吗？民进党执政近二年来，以颜色酬庸五花八门的官位，现在连台大校长也不放过，真是吃相难看。
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