澳媒拉特朗普站台：美开始调查“中国隐蔽影响力”

境外媒体称，特朗普政府下令调查中国对美国内政事务的干预，这是澳大利亚对北京干预澳大利亚内部事务表示关切带来的直接结果。
据《澳大利亚人报》网站1月13日报道，此前，美国国会要求特朗普的白宫在澳大利亚抵制中国干涉内政方面给予澳大利亚支持。
本周，澳大利亚国际发展和太平洋事务部长康斯塔·费拉万蒂-韦尔斯指责中国以不利的条款向太平洋国家出借资金，修建“毫无用处的建筑物”，“讨好”当地政治家，这一指责受到中国的驳斥。中国对此正式提出外交抗议。
报道称，能够表明美国现在正密切关注澳大利亚提出的这个问题的一个迹象是，美国国家安全委员会一个机构间协调组织已经开始调查中国隐蔽的干预活动，并将其称为“灰色地带”，这包括美国越来越担心的下述问题：中国对美国高校的影响力、孔子学院——澳大利亚也有孔子学院，以及它对著名智库的渗透。
报道表示，启动调查表明，在一门心思调查俄罗斯干预美国内政后，美国现在越来越关注中国对其内政的干预。特朗普在前不久发布的国家安全战略报告中提到，要警惕中国这样的国家构成的越来越大的威胁，这些国家试图通过暗中干预重要机构来削弱西方。
另据香港《南华早报》网站1月12日报道，1月11日在《南华早报》2018年中国年会上，有专家表示，对国家安全的担忧正损害中资企业在美国的投资，并可能导致美国总统特朗普采取贸易行动。
报道称，由于害怕中国政府主导的投资会窃取知识产权，美国国内掀起了一场政治运动呼吁对华采取强硬行动。
“美国国务院的基本原则一直是美国热烈欢迎外国直接投资。问题在于，投资决定不是由中国商人根据实际情况做出的，而是由中国政府出于战略目的做出的。”亚洲协会政策研究所高级研究员、负责东亚和太平洋事务的美国前助理国务卿丹尼尔·拉塞尔说。
他表示：“我认为有迹象表明特朗普政府会对中国采取某种强硬的贸易行动。两国之间有‘信任赤字’。”
但高风咨询公司的创始人兼首席执行官谢祖墀说，尽管这些事得到广泛的报道，却并没有完全体现当前的环境。他说，虽然中国的对外投资已从2016年的峰值下降，但兴趣依然很高，美国是许多小规模投资的重要市场。“国家安全问题在投资交易中是小问题。很多没达到如此严重程度的交易与国家主权安全毫不相干。”
谢祖墀说，美国必须明白，大多数来自中国的投资不是国企的投资，而是私企的投资，这些企业由股东领导，有志于成为知名跨国公司。
拉塞尔说：“（投资）不仅仅是把钱从中国转移出去获得更高收益的工具，也是把两个社会连接起来的结缔组织，而那是我们所需要的。”
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