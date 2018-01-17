空客与阿联酋航空订单陷僵局 或将关闭A380生产线

英媒称，据空中客车公司即将离职的销售主管称，如果这家公司不能解决其与阿联酋航空公司围绕关于全球最大的A380客机价值150亿美元订单的僵局，空客将准备关闭这种机型的生产线。
据英国《金融时报》网站1月15日报道，在全球销售这家欧洲航空公司的商用飞机超过30年的约翰·莱希于本月退休。他说：“如果我们无法与阿联酋航空达成一项协议，除了关掉这个项目我们别无选择。”
去年11月，一项备受期待的阿联酋航空订购36架A380的订单没有谈判成功，这令空客遭遇了一次尴尬的挫折。该公司目前仅有95架未交付的A380订单，而且已经两年没有赢得一个新客户。
但莱希坚称空客即将迎来一个该机型的新订单，尽管他没有明确说出买家身份。他说：“我相信公司会在未来一两个月内获得一个A380订单。”
因未能成为下一任首席执行官而将于下月离职的空客首席运营官法布里斯·布雷吉耶证实，公司的A380产量将进一步下降，公司将维持生产线继续运营直至需求复苏。
今年，空客将生产12架A380飞机，2019年将减至8架。他说，在那之后，“我们有一个稳健的工业程序将生产数量减至6架，我们将在未来数年保持这一水平”。
莱希估计，每年6架的生产水平可能会持续“8至10年”。但是考虑到航空旅行的需求继续增长，而机场日益拥挤，航空公司将不可避免地回归非常大的飞机这一概念。他说：“我可以向你保证，这种机型的时代即将到来。”
空客披露，扣除取消的订单数，其在去年12月单月获得了776架客机订单，超过2016年全年的数量，令2017年的净订单量达到1109架。该公司2017年共交付了718架飞机。
最终结果令空客的订单数量超过其竞争对手波音公司，但是波音仍然在交付数量上拔得头筹。上周波音公司宣布其2017年净订单量为912架，交付飞机763架。
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