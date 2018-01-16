共享出行改变需求 车企竞相延长自动驾驶车辆寿命

在上周的消费电子展上，未来主义的汽车图片随处可见，世界上规模最大的技术盛会青睐即将到来的无人驾驶时代的概念车。
但在炫目的新品展示活动中没有提到一个重要的细节：这些新车也许需要跑100万英里（1英里约合1.6公里）。
据英国《金融时报》网站1月13日报道，大众汽车公司首席数字官约翰·容维尔特说：“这是我们努力解决的问题。”
他解释说，耐久性和使用寿命将对自动驾驶车辆至关重要，因为它们将成为几乎一直在使用的交通车队的一部分。
他说：“我认为汽车的使用寿命将达到50万到100万英里甚至更长。”他还说，整修计划将帮助延长汽车使用寿命，“这是未来变得越发重要的一个标准”。
报道称，这一转变将对汽车制造商产生巨大震动，自动驾驶电动汽车车队的到来将有可能颠覆传统的汽车商业模式。
麦肯锡咨询公司预计，到2030年1/10的在售汽车将用于共享出行，结果之一就是私人汽车的销售将放缓。
主要汽车制造商全都在测试自动驾驶汽车，其中多家公司将在底特律的北美国际汽车展上展示自己的最新产品：通用汽车公司称明年将启动试点项目让自动驾驶出租车队上路；大众汽车公司曾表示将于2021年在多个城市部署大规模的自动驾驶出租车队。
丰田公司的e-Palette、大众汽车公司的Sedric和梅赛德斯-奔驰公司的F015等概念车表明，汽车制造商计划将这些车设计得与当前市场上的任何车都大不相同。
据报道，在汽车行业，设计使用寿命长的汽车并非没有先例。长途运输卡车和伦敦黑色出租车等特殊用途车辆经过适当保养最多可行驶100万英里。
车主一般会在用车10年或行驶10万英里后换车，而这些车辆多数时间处于闲置状态。但随着优步、利夫特和中国的滴滴出行等出行服务企业持续发展——且可能转向自动驾驶——交通车队的主人们将提出与以往截然不同的要求。
谷歌自动驾驶团队先驱之一、硅谷自动驾驶初创公司奥罗拉的首席执行官克里斯·厄姆森说：“经济性将受车辆贬值推动，尤其是对服务型交通业而言，因此车辆上路时间越长，经济上就显得越划算。”
为了延长自动驾驶车队的上路时间，汽车制造商和零件供应商计划以不同的速度更换汽车的不同零件。
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