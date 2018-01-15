新加坡研发“魔鬼鱼”机器人：或可用于执行搜索侦察任务

美国《网络中心战杂志》网站1月5日发表凯尔西·阿瑟顿的文章《魔鬼鱼机器人有可能是水下探索机器人的未来》称，一说起“魔鬼鱼”，人们都会想到其扁平光滑的身体，喜欢栖居于海面或海底泥土中的生活习性，以及在海水中游玩儿时曼妙的体态。“魔鬼鱼”种类多种多样，大小各异，广泛分布于世界各地海域。可以说，“魔鬼鱼”是造物主一项醉人的创造，所以水下探索机器人参考其身型进行设计同样吸引人眼球。
MantaDroid是一个以“魔鬼鱼”为设计灵感的机器人，由新加坡国立大学研究者设计发明，其通过扇动两翼向前行进，剩下的就交给水的流体动力了。其每一侧翼只安装了一个电动马达，在高效运行的同时，并不会影响其时髦的外观，可谓“美貌”与“才华”并存。该机器人的体型并不大，只有14英寸长，2英尺宽，重量也很轻，其简易的身型仅有1.5磅重。它可以以每小时1.6海里或每秒行进其身长两倍的速度在水下行进，但这还不是最引人注目的，其真正的亮点在于一次充电可以游行10小时之久。
尽管如此，高效的发动机或是以动物为灵感的设计理念都还不足以成为该机器人意义如此重大的原因，MantaDroid的意义在于其是作为未来水下探索平台而设计的。
新加坡国立大学介绍如下：MantaDroid有望替代传统的以螺旋桨推进器为主的水下机器人，而且其续航里程会更长。如真的“魔鬼鱼”一样，MantaDroid扁宽的体型也可容纳一定数量的传感器，用于研究海洋生物多样性，测量水文数据，以及进行搜索任务等。
将传感器放入动物体态的机器中，尤其是可以一次在海底勘测数小时的机器，任何使用它的人都不会被轻易察觉。然而，研究者也注意到了MantaDroid的科学与公共安全方面的应用前景，该装置还可以成为令人着迷的军事设备，尤其是其如果可以在远海充电的话。
“魔鬼鱼”在军事领域的应用还需等待进一步测试。接下来，该机器人还将接受不同海底深度和抗电流测试。尽管如此，人类将脚印掩藏于机器人温和扇动的机械臂中，使用机器人先行对未知浅滩进行侦察的未来仿佛已近在咫尺。
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