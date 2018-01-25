外媒：特朗普若扣动中美贸易战扳机 所有人将遭殃

美国总统特朗普启程前往达沃斯论坛前夕，美国贸易代表办公室宣布了极具单边主义色彩的“201调查”结果，对进口洗衣机和光伏产品加征保障性关税。贸易保护主义色彩浓重。境外媒体纷纷猜测，中美会否就此打响贸易战。
北京如何反应？
俄罗斯《独立报》1月24日刊载文章称，与国会就临时拨款问题达成一致令美国总统特朗普得以按原计划赴瑞士开会。然而，在达沃斯论坛上，他未必能够受到掌声相迎。此前，美国开始对太阳能电池板及洗衣机等征收高额进口关税。此举主要针对的是中韩两国。北京和首尔斥之与世贸规则背道而驰，西方企业家也对此提出批评。
文章称，特朗普终于祭出了自己的首个大招，力图充当给国际贸易规则定调的强者，意在为“美国优先”论在全球开道。据美国《政治报》预估，特朗普未来还应采取行动限制中国钢材及铝的出口，并对北京“侵犯美国知识产权的行为”实施惩罚。
文章称，特朗普的决定激起了中韩两国的愤怒。
文章援引康奈尔大学教授埃斯瓦尔·普拉萨德的话说，特朗普政府“催生了对国际贸易所依据的基本游戏规则的不信任感”。特朗普不是想拆除贸易壁垒，而是欲筑起藩篱。
文章称，问题也随之产生：华盛顿的决定会不会点燃与北京的贸易战？西方评论家认为，中国过去在贸易争端方面经常依照“以牙还牙”的原则行事。此次它也可能会降低对美国商品的购买量，并对在华的美国大公司进行税收及反垄断调查。美国财政部前官员杜大伟说：“美中关系的强硬时期开始了。”
效果难达预期？
另据日本《每日新闻》1月24日刊载题为《“对华”光伏产品进口限令鲜明体现“美国优先”》的文章称，22日，美国特朗普政府开启了对华强硬政策。此次发起的全球保障措施调查似乎是高举“美国优先”大旗迫使中国让步的“第一支箭”。
文章称，特朗普政府发起此次调查的依据是《1974年贸易法》中的第201条款，那时世贸组织还未成立。由于对发起调查的根据存在异议，韩国已经决定向世贸组织提起诉讼。
文章认为，很难说这对美国经济而言是上策。据业界团体方面的消息，此次发起的调查将导致太阳能电池板价格上涨，对各地计划中的太阳能发电厂的建设造成阻碍，2.3万人可能因此失业。也有观点指出，中国国内的太阳能发电市场巨大，即便此次被挤出美国市场，也不会遭受重大打击。事情未必会按照特朗普政府的预期展开。
中期选举需要？
此外据美国《华尔街日报》网站1月23日刊载题为《尚未与中国发生贸易战——迄今还没有》的文章称，特朗普曾在竞选中承诺对华贸易采取强硬态度，但他执政第一年最值得注意的是空喊而不是实际行动。美国周一决定对进口太阳能电池板和洗衣机征收高额关税看上去有所不同。人们早就担心的与中国的贸易战最终来了吗？
文章称，表面现象可能具有欺骗性。中国是世界第一大太阳能电池板生产者，但这个行业已经面临美国的高额关税。实行新关税后，在马来西亚等地进行生产的中国公司将受到影响，但中国工人不会直接感受到这种痛苦。周一的行动采取的模式是把重点放在备受瞩目的行业，这些很得特朗普基础选民的欢心，但是触及的领域却不会冲击到中国。
文章认为，启动一场真正的贸易战的风险对于特朗普来说将是巨大的。步入2018年时，蓬勃发展的美国经济是共和党进入中期选举的主要优势。与中国开打贸易战将推高美国消费品的成本，侵蚀实际的工资增长，而且或许还会给特朗普的农村根据地的农民带来尤其强烈的冲击。在工厂运转率达到2005年以来的最高水平的情况下，证明美国制造商正受到损害也变得更难。
文章称，如果特朗普确实扣动扳机，所有人都会遭殃，最明显的就是他自己的政党和政治基础。总统圈子中的许多人当然清楚这一点。投资者肯定希望他也清楚这一点。
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