美政府网站撤下台旗帜图标 台媒：台湾对美一厢情愿

台媒称，美国贸易代表办公室官网、美国国务院领事事务局网站介绍台湾的页面中，原本的旗帜图案已消失不见。对此，记者致信美国相关部门询问是否“技术问题”，而美国方面响应表示，美国坚持“一个中国”原则。
据台湾联合新闻网1月24日报道，记者分别询问美国贸易代表办公室与美国国务院，为何官网台湾页面的旗帜图案消失了，是“故意撤下”还是“网页设计技术问题”。美国国务院东亚局发言人格雷丝·崔1月23日通过电子邮件回复表示，美国政策不变，美国仍信守美方基于中美三个联合公报与“一个中国”原则。
报道称，特朗普政府2017年上任后，美国贸易代表署网页曾改版，而现在台湾页面的旗帜图案已消失，其他图标照常。
此外，美国国务院领事事务局官网近期改版，在其关于台湾的页面中，旗帜图案也已消失，目前仅剩一个白色长方形图示。
台湾联合新闻网1月24日援引国民党发言人洪孟楷的话称，对比前些日子蔡英文沾沾自喜美众议院通过“对台旅行法”，显然是一大讽刺。
国民党书记长李彦秀表示，民进党上台以来，外事政策持续向美国倾斜，但一直换来的都是一厢情愿的难堪窘境。
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