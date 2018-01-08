连接印度和东盟商业的桥梁：新加坡促进区域经济增长

新加坡是一扇连接东盟（ASEAN）与印度的大门。新加坡贸工部长易华仁(S. Iswaran)在星期六（1月6日）的会议上说。
这次会议是维持两天的海外印度人会议（Pravasi Bharatiya Divas），是纪念东盟与印度合作25年的系列活动之一。这场一年一度的活动在滨海湾金沙的金沙会展中心和会议中心举行。
易华仁说，新加坡与印度及东南亚的其它邻居都有着很强的历史联系：“新加坡作为印度和东盟之间的商业沟通桥梁的角色，其实是从这些国家在当地茁壮的企业反映出来的。”
他说，新加坡一直都坚定热情地扮演者促进两地区更多互动的角色。
易华仁强调，东盟和印度应着重致力于基础建设、创业、革新，电子商业和数字经济等几个关键的方面。
对于基础建设，易华仁注意到，两地区都有相似的需求，比如如何安排和资助项目。
对于创业和革新，两地区内都有很多破坏因素，因此创业公司都在发展初期就扩展到海外。
在新兴企业全球化或国际化如此迅速的今天，两地区向对方的创业公司提供机会在对方的市场发展，是互利互惠的。
在讨论会中，易华仁还指出，电子商业和数字经济也给中小企业带来许多机会，帮助它们发展到比以前更大的市场。“这意味着我们整个企业生态系统的潜力都会被释放出来。”
易华仁说东盟和印度都为整合市场和促进商业合作付出了很多努力，它们的经济潜力也是巨大的。
“由于印度、东盟和中国的强劲经济增长，全球的经济重心其实大部分已经移到亚洲了。因此，我们有着集中资源的独特机会。”他还说道。
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