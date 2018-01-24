日本大雪造成1死400余伤 东京积雪曾至21厘米

日本总务省消防厅1月23汇总出以关东地区为中心22日迎来的大雪造成的灾害情况。除了在宫城县大河原町除雪的一名70多岁男性死亡外，由于在除雪过程中跌倒等原因，8个县总计189人不同程度受伤。加上东京消防厅运送的229名伤者，受伤者总计达418人。
据日本共同社1月24日报道，受22日起下大雪的影响，东京等地的结冰路面接连发生跌倒情况。日本总务省消防厅等介绍，截至23日，关东地区1都6县受伤者约达360人。许多车辆停在首都高速公路隧道无法移动。高速公路持续禁止通行，铁路交通晚点情况也很明显。飞机航班也相继取消，很多旅客在机场过夜。
东京首都圈各地的降雪在23日早晨之前停止，但上午7点的积雪东京都中心地区达到21厘米，横滨市为15厘米，埼玉县熊谷市达16厘米。
进行除雪等作业的群马、埼玉、神奈川各县4人骨折负重伤。东京消防厅称，都内有229人受伤，年龄为16至95岁不等。
在首都高速公路中央环状线的山手隧道，拖车无法爬坡导致交通堵塞。22日夜晚至23日清晨的约10小时内，许多车辆停在隧道内无法移动，还有人下车走动。受航班延误、跑道关闭等影响，东京羽田机场国际线航站楼和成田机场分别有约2800人和9000多人过夜。
据日本道路交通信息中心介绍，高速公路方面东北、常磐两个汽车专用公路和东名、首都高速公路等持续禁止通行。铁路方面，从始发开始几乎没有停运情况，除了JR普通线路和私营铁路出现晚点外，西武铁道和小田急电铁的特快列车部分停运。
据日本国内各航空公司介绍，日本航空、全日空等以羽田和成田机场起降为主的国内与国际航班总计超过100班取消。
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