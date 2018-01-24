美国12岁女孩因网络欺凌自缢 同学曾鼓励她自杀

近日，在美国佛罗里达州的巴拿马市海滩（Panama City Beach），一名12岁女孩自杀身亡，警方在调查后起诉了另外2名12岁的中学生，罪名为对死者施加网络暴力。
据CNN消息，当地时间1月23日，警方称，12岁的加比（Gabbie）于10日在家中被发现失去意识，送至医院后被宣告死亡，法医称其死于自缢。在案件调查期间，加比的家人告诉警方加比一直倍受网络欺凌。警方表示他们查看了女孩的手机和社交软件账户，锁定了死者生前认识的两名中学生。
在征得两名学生家长的同意之后，警方和他们进行了谈话。警方表示，其中一名被指控的女孩告诉警察她曾经挑拨加比和另外一名同学的关系，并且以口头和电子通讯的方式对加比进行了羞辱。警方说：“她的行为包括传言受害者患有性疾病，贬低其名字粗俗，以及威胁受害者要暴露其个人的生活细节。”在得知加比死亡后，该嫌犯删掉了这些信息。
另一名被指控的男生称，加比曾经给他发短信说她过得很糟糕，试图勒死自己。在视频通话中，加比称自己想要自杀，而这名男生只是说：“如果你想要这样做，去做就好了。”然后结束了通话。这名男生说他很后悔说了这样的话，并且发短信试图挽回，但没有得到加比的回复。
警方在新闻发言中称，他们目前不能判定网络暴力是迫使加比自杀的唯一原因，只能确定在加比自杀时网络欺凌正在发生。通过这次事件，他们发现了可以匿名发帖的社交软件，将在未来几周对家长们进行有关网络暴力的知识普及。就此事，受害者的母亲坦雅（Tanya）称，她收到了来自世界各地的支持和鼓励。
加比所在的学校也声明称：“加比的悲剧不只是一个家庭的悲剧。这种伤痛影响着许多家庭。我们将尽我们所能教导我们的学生，让他们远离网络社交霸凌和校园暴力。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost