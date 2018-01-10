美日欲阻止韩方对朝让步 确认继续对朝最大限度施压

外媒称，对朝鲜联合加强施压的日美韩三国机制正在动摇。这是因为，韩国倾向于与朝方举行对话。日本警惕三国分裂，敦促韩国不要对朝鲜作出让步。
据共同社1月9日报道，日本防卫相小野寺五典9日与美国防长马蒂斯举行电话会谈，就朝韩政府间会谈一致认为，“不能为对话而对话”，重要的是朝鲜改变核与导弹开发政策。双方还确认日美携手继续对朝最大限度施压很重要。
另据《日本经济新闻》1月9日报道，日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治7日晚紧急访问首尔，8日与韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长李度勋举行会谈。日方之所以派金杉访韩，是为了叮嘱韩国不要在9日的南北会谈中作出过多让步。日本方面担心，朝鲜一旦发现有机可乘便会索求无度。
报道称，金正恩在新年致辞中表达了参加冬奥会的意愿，韩方立即予以响应。韩国决定推迟在冬奥会期间举行的美韩联合军演。日本曾预料到韩国会推迟军演。但不难想象，朝鲜方面会“偷换”前提概念，变成“因为（韩国）没有举行军事演习，所以（朝鲜）克制进行核和导弹试验”。朝鲜会与韩国推进对话，但一旦韩国重启军事演习，朝鲜就会指责韩国单方面破坏约定。
此外据美国《华尔街日报》网站1月8日报道，尽管已经试着开展外交活动，但与朝鲜的对抗依然令人忧虑。美国官员正在讨论是否有可能对朝鲜的设施发动有限的军事打击而不在朝鲜半岛引发全面战争。
报道称，朝韩9日举行高级别对话，这是首次有真正的迹象表明，两国有可能通过外交渠道缓解紧张关系。然而，真正开始缓解紧张关系所需要的外交行动将是朝美对话。这种可能性似乎停留在朝美之间的远程舞蹈中——双方都在提出让对方觉得无法接受的条件。
报道认为，得益于冬奥会和朝韩启动外交活动，未来几个月的形势会相对平静。但2018年中期可能会是清算的时候，关键要看此次启动的外交活动的规模能否扩大。
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