戈普罗宣布停产无人机 公司裁员CEO薪水降至1美元

西媒称，美国运动相机制造商戈普罗公司8日宣布，将裁员至少250人，同时将公司创始人兼首席执行官（CEO）尼古拉斯·伍德曼2018年的薪酬降至1美元，旨在扭转去年底购物季的销售惨淡局面。
据埃菲社1月8日报道，戈普罗8日公布的初步数据显示，公司去年第四季度的营收为3.4亿美元，远不及去年11月预计的4.7亿美元。
该公司称，去年第四季度，HERO6 Black、HERO5 Black和HERO5 Session运动相机以及Karma无人机等产品的销售均不理想，使公司损失了8000万美元的预期收入。该公司表示将继续销售以清空剩余的Karma库存，之后会退出无人机市场。
戈普罗称，为了降低2018年的运营成本，公司将进行裁员，全球员工总数将从去年9月底的1254人减少到“不到1000人”。这将是该公司自2016年以来的第四轮裁员。
该公司在公报中称，鉴于未来的无人机市场将面临极为激烈的竞争和欧美当局“带有敌意”的监管措施，Karma无人机的赢利前景十分有限。因此“在清空Karma库存之后，戈普罗将放弃无人机市场”。该公司表示，退出市场后仍将继续为Karma用户提供服务和技术支持。
戈普罗希望通过重组扭转目前业绩惨淡的局面，并力争在2018年下半年实现赢利。该公司预计，此次重组需要的资金在2300万至3300万美元之间。
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