美媒称航母在亚太焕发新生：中国或造6艘 日韩澳新紧随

美国《国家利益》网站1月7日发表理查德·比青格的文章《航母：拒不“沉没”的武器》称，航母是经常被宣布讣告但始终拒绝死去的武器。20年前，在“军事变革”高潮时期，人们将航母视为海上“恐龙”，认为其必将遭到淘汰。
在未来以小型化、隐形和快速为特征的战争中，重达8万吨的航母曾被视为太大和太过笨重，它所发挥的作用可以被导弹和精确制导武器所取代。另外，航母也被视为仅仅是“巡航导弹磁铁”——是21世纪战场上的现代炮灰。
不过，有越来越多的国家——特别是亚洲国家——正在发现航母的潜在价值。目前，亚洲国家中只有中国和印度在运行搭载固定翼飞机的大型航母，不过很快可能有新的国家加入它们的行列，特别是日本和韩国（也许还有其他国家）。
报道称，中国本土建造的首艘国产001A型航母已进行了试航。这艘航母满载排水量约为7万吨，能够搭载多达48架飞机，和中国的第一艘航母辽宁舰相比有了很大进步。
目前印度拥有一艘航母，为重4.5万吨的“超日王”号航空母舰（即前俄罗斯海军的“戈尔什科夫海军元帅”号，于2004年卖给印度，经过大规模的重建和改装）。更重要的是，印度也建造了自己的本土航母“维克兰特”号航空母舰，该航母可能于2020年投入使用。
尽管存在局限性，亚洲国家正拥有越来越多的航母。从航母的数量、能力和拥有航母的国家来说，这些都在增加。中国和印度正计划建造更多航母。印度希望最少拥有3艘航母，中国则可能建造多达6艘航母。
文章称，中国已经在研制第2艘国产航母“002型”航母，后者将更大（至少8万吨排水量），并可能采用水平甲板和弹射器（可能是先进的电磁弹射系统）。印度也在考虑为将来的航母配备弹射器。
同样重要的是，至少还有另外2个亚太国家——日本和韩国——在考虑加入亚洲航母国家这个俱乐部。日韩两国目前拥有大型露天甲板攻击舰（日本的“出云”级战舰和韩国的“独岛”级攻击舰）；虽然这些战舰目前只能使用直升机，但它们可以成为搭载固定翼飞机的小型航母。
事实上，日韩两国都在考虑购买的F-35B战斗机，是短距起飞/垂直降落版的联合攻击战斗机。日本的“出云”级和韩国的“独岛”级战舰都有足够长的飞行甲板来搭载F-35B战斗机。
其他国家可能很快会加入进来。澳大利亚已经购买了两艘堪培拉级两栖攻击舰，后者基本上仿效西班牙建造的“胡安·卡洛斯一世”号航母。澳大利亚甚至保留了“胡安·卡洛斯一世”号的滑跃式设计，因此这些战舰可以迅速改装成用来搭载固定翼飞机。
据说，新加坡也在考虑购买F-35B战斗机，后者可以部署在新加坡正在建造的新型两栖攻击舰上。
文章认为，航母远远没有被淘汰，它还在继续焕发新生。即便是少量舰载的固定翼飞机也能在战斗中发挥决定性作用，甚至可能改变地区均势，尤其是在台湾海峡和南海这样的地方。此外，航母具有不可低估的象征性作用和信号效应。
报道称，最后，拥有一定数量的航母会对未来地区海军如何运作产生巨大的影响。以中国为例，那可能意味着解放军海军围绕着航母战斗群进行重大重组，以航母为核心，由潜艇、驱逐舰和护卫舰为航母提供支持。就持续、深入和远征的进攻力量而言，这样的航母战斗群是一国军力最令人印象深刻的工具之一。以航母战斗群为核心的解放军海军可能成为亚太地区的游戏规则改变者。
因此，预计在接下来的10年里，航母数量和拥有航母的国家数量还会继续增加，而不是减少。
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