美机密文件称俄拥有水下无人核潜航器 或用于核潜艇

据美国《新闻周刊》网站1月14日报道称，日前遭披露的一份美国五角大楼《核态势评估报告》草案文本证实，俄罗斯拥有能携带巨大当量核弹头的水下无人核潜航器。
在文件中被称为“水下无人潜航器”的这一武器在俄罗斯多种核投射装置展示图表中赫然在列。
五角大楼官员在《核态势评估报告》中警告称，俄罗斯一直在积极推动核能力多样化，这是其相较于美国的一大战略优势。
文件称：“除升级前苏联‘遗留的’核系统外，俄罗斯还在研发和部署新的核弹头和发射器。这些做法包括升级俄罗斯海陆空核三角中的各方力量，即战略轰炸机、海基导弹和陆基导弹。俄罗斯还在研发至少两种新型洲际弹道导弹系统、一款高超音速滑翔式飞行器和一款新型水下洲际核鱼雷。”
五角大楼在一份声明中并未否认该草案文本的真实性。声明称：“我们一直在积极展开讨论并拟好了几份草案。但《核态势评估报告》并未完成，而且最终还将由总统和国防部长进行审阅和批准。”
正如美国《防务新闻》周刊所指出的，俄罗斯的水下无人潜航器已在2016年12月进行了测试，其正式名称为“海洋多用途系统状态-6”，五角大楼给它起的绰号为“卡尼翁”。2016年12月，美国华盛顿自由灯塔网站援引五角大楼消息人士的话报道称，该潜航器是从“萨罗夫”号潜艇上发射的，以测试和检验这一新技术。
在《赫芬顿邮报》披露今年的《核态势评估报告》草案文本之前，五角大楼一直未公开证实“状态”-6潜航器的存在。
华盛顿自由灯塔网站称，“状态”-6的巡航距离为6200英里（约合9978千米），最高时速超过56节，能够下潜至水下3280英尺（约合1000米）深处。它是由俄罗斯最大的潜艇制造机构红宝石设计局制造的。按照设计，它可以至少从两种不同级别的核潜艇上发射，其中包括可以同时搭载4台“状态”-6潜航器的“奥斯卡”级核潜艇。
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