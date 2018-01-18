中国宽带打破印度在尼泊尔垄断 印媒直呼中尼关系超乎想象

日媒称，日前，尼泊尔政府决定允许中国国有企业参与该国的网络通信事业。此前，尼泊尔的网络通信都由印度企业垄断。未来该行业将逐步向中国开放。今后，与尼泊尔历史关系深厚的印度的动向将备受瞩目。
据日本《产经新闻》1月16日报道，参与尼泊尔网络通信事业的中国电信已经与当地通信企业尼泊尔电信合作，历经艰辛连通了从中国西藏到尼泊尔北部的全长共计820公里的光缆。1月12日双方举行了跨境光缆开通仪式。此前，尼泊尔一直依靠印度电信公司访问全球网络。现在，印度的垄断已经被打破。尼泊尔电信的一位负责人说：“中国给我们提供了垄断之外的选择。现在，网络也变得比以前更加稳定了。”
报道称，尼泊尔参加了中国正在推进的“一带一路”倡议。中国决定为尼泊尔提供相当于后者国内生产总值40%的83亿美元（约合534亿元人民币）的援助。改善通信基础设施就是援助当中的重要一环。印度媒体也报道了此事，称中国正在新丝绸之路沿线编织一张巨大的数字网络。
报道称，在尼泊尔去年底的大选中，在野党联盟“左派联盟”获得胜利。预计尼泊尔共产党（联合马列）领导人奥利将出任尼泊尔总理。中尼关系正在迅速升温。
报道表示，在印度看来，尼泊尔是中印之间的缓冲地带，必须要避免其过分倾向于中国。然而，用印度当地报纸的话说，“地区状况正在以远超印度想象的速度发生变化”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost