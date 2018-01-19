两家日本银行在华抢发“熊猫债”

日媒称，三菱东京日联银行和瑞穗银行日前分别在中国市场发行人民币计价债券（这种由境外机构在中国内地发行的人民币计价债券被称为“熊猫债”——本网注）。两家银行此前都在海外市场发行过人民币计价债券，但在这种债券的“大本营”中国市场发行还是首次。在“熊猫债”的爱称背后，日本两大银行围绕谁是“首家日本银行”大打口水仗。
据《日本经济新闻》1月17日报道，两家银行都强调自己是“首家”。瑞穗银行的声明称，它于2017年12月22日成为首家从中国人民银行（央行）获得发行这种债券“许可”的日本银行。
而三菱东京日联银行于今年1月4日获得许可。尽管在获得许可的时间上被瑞穗抢先，但三菱东京日联银行在声明文件中写道，“证券交易编码是‘001’”。三菱东京日联银行试图强调，在“发行”方面，它才是首家。
报道称，第一之争无论在哪个行业都很激烈。发行“熊猫债”是日本的银行在中国筹措人民币的有力手段。
报道认为，这还能够提高企业筹措资金的自由度。对于在中国市场占有领先地位的日本企业来说，解禁“熊猫债”的意义重大。正因如此，两家银行才拼死一争。但在如此激烈争夺的背后，是两家银行围绕中国市场的深入布局。
报道称，就在香港和东京市场发行人民币债券而言，三菱东京日联银行都是第一家。该银行认为，它与中国有着深厚的联系，并且为人民币债券市场的发展作出了贡献，所以有着强烈的自负感。正因如此，瑞穗银行率先获得中国市场许可，给三菱东京日联银行造成了巨大震动。虽然该银行职员称“不至于对业务本身产生影响”，但是难以掩饰懊悔之情。
《日本经济新闻》称，同样努力扩大在中国业务的瑞穗银行也虎视眈眈地瞄准了第一宝座。瑞穗金融集团总裁佐藤康博和瑞穗银行行长藤原弘治等人2017年相继访问中国，与中国财政部和人民银行的官员进行了接触。日中政府层面频繁互动，也为日本企业发行“熊猫债”铺平了道路。
据报道，实际上，这第一份许可早在2017年5月一次跟中国政府的会议上就已基本敲定。在中国政府官员表示支持瑞穗银行发行“熊猫债”的次月，他们就联系该银行说“可以提交申请材料了”。
报道称，“首家发行‘熊猫债’日本银行”虽然具有重要的象征意义，但加拿大等国银行早已发行“熊猫债”。在这一全球竞争中，日本的银行属于追赶的一方。这次“熊猫债”的解禁，若非日中关系出现改善，是很难实现的。
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