美媒称美拟升级国家军事战略：视中俄朝伊为战略对手

据美国《防务新闻》周刊网站1月16日报道称，美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德正让他的团队做好准备，以升级《国家军事战略》。这会是一份机密文件，它将提供一个框架，以便五角大楼能实施国防部长詹姆斯·马蒂斯的目标。
报道称，邓福德1月15日对记者说，该文件不会“完全重写”，但它需要更新，以反映自上一个《国家军事战略》以来的一些变化。上一个《国家军事战略》于2016年发布。
邓福德解释说：“2016年版的《国家军事战略》是在一个政治过渡时期写的，因此我们试图让它处于一种政策不可知的状态。我们明白，如果一份《国家防务战略》出台，我们将不得不返工，并提供一个政策框架，以便该战略在这个框架内得以实施。”
报道称，特朗普正在发布一系列相互关联的战略文件。第一个是去年12月出台的《国家安全战略》，它泛泛地描述了特朗普政府的优先考虑事项。然后是1月19日将要发布的《国家防务战略》，它会概述《国家安全战略》将如何适用于五角大楼。然后是《核态势评估报告》和《弹道导弹防御评估》，这两份文件预计会在2月发布。
报道表示，最好把《国家军事战略》视为《国家防务战略》的操作版。它将概述美军如何实施《国家防务战略》提出的各项目标。因此，随着新的《国家防务战略》出台，《国家军事战略》必须作出调整。
那么在邓福德的第二个《国家军事战略》中，什么内容可能会改变呢？报道认为，邓福德的话似乎告诉我们，它在很大程度上将涉及对一些细节的润色，尤其围绕美国面临的“4+1”挑战的分析。这些细节在先前的文件中已经得到了表述。报道称，所谓“4+1”挑战包括了俄罗斯，中国，朝鲜和伊朗等美国的“战略对手”。
但报道表示，这些细节可能不会公之于众。就像对待2016年的那份文件一样，邓福德将保持这份军事战略的机密性，只有一部分内容会对外公布。二十年来，《国家军事战略》被列为机密文件，部分对外公开尚属首次。但邓福德有意继续这么做。
邓福德说：“它涉及各项计划。因此希望对它们进行保密。我们肯定会公开发布一个它的描述性文件，由此我们保持透明度……而我们作战计划和行动计划中的‘如何应对’部分则需要保密。”
至于完成该文件的时间，邓福德开玩笑说，他当然希望下周就能完工，但他承认，该文件最后完成可能还要数月之久。
他说：“我们打算努力撰写这份文件，这是2018年的重点。我不想设定一个日期，但不会是2月或3月。这将是一个慎重的过程，但我们已经快速启动了。”
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