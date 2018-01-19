德国蝉联全球最大顺差国 日本紧随其后

英媒称，位于德国慕尼黑的伊弗经济研究所16日称，2017年德国成为全世界经常项目顺差最大的国家。该研究所对外披露的这一创纪录数据，可能为这个欧洲最大经济体的经济和财政政策招来新一轮批评。
据路透社柏林1月16日报道，国际货币基金组织（IMF）和欧盟委员会多年来一直敦促德国提高国内需求和进口，以缓和全球经济失衡现象，并推动包括欧元区在内的全球经济增长。
伊弗经济研究所称，2017年德国经常项目顺差连续第二年位居全球首位，达到2870亿美元，日本以2030亿美元紧随其后。
此前，美国总统特朗普曾批评德国几乎未采取任何措施降低对美国的贸易顺差，指责德国的贸易政策“非常糟糕”。
德国总理默克尔予以反驳，指出私人消费正成为德国经济增长的主要驱动力。
默克尔还指出，德国的经常项目顺差主要是全球市场上供需相互作用的结果，并称柏林对欧元汇率和能源价格等其他重要因素的影响力有限。
据报道，但德国批发和外贸协会负责人霍尔格·宾曼对路透社记者说，创纪录的经常项目顺差将促使德国这个全球第四大经济体采取更多措施鼓励进口。
宾曼为德国的强劲出口势头辩护称：“好产品似乎总能找到市场。”
伊弗经济研究所称，去年中国经常项目顺差排在第三位，为1350亿美元，不到德国的一半。
报道称，2017年，德国经常项目顺差占经济总产出的比例从上一年的8.3%降至7.8%。伊弗经济研究所经济学家克里斯蒂安·格里梅说：“货物贸易是德国经常项目顺差的主要来源。主要驱动因素是欧盟和美国的旺盛需求。”
由于出口持续超过进口，去年前11个月，德国货物贸易顺差达到2490亿欧元。
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