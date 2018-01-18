日本外相访问缅甸若开邦 日媒：不惜与欧美划清界限

日媒称，日本政府正在积极援助缅甸。
据《日本经济新闻网》1月16日报道，日本外相河野太郎1月13日乘坐缅甸政府军的直升机等交通工具，历时约4个半小时跋涉约300公里，访问了生活着罗兴亚人的缅甸西部若开邦。
报道称，这是首次有外国政府阁僚进入若开邦，缅甸方面也显示出欢迎日本参与的姿态。河野12日在缅甸首都内比都与国家顾问兼外长昂山素季举行了会谈。河野表示日本将新提供总额2300万美元资金，用于帮助难民重返家园等。
报道称，2017年8月，罗兴亚人武装组织袭击缅甸安全部队后，为逃避政府军的打击行动逃往邻国孟加拉国的罗兴亚人被认为达到65万。
报道称，欧美一边倒地对昂山素季进行谴责。而日本与欧美划清了界限。日本政府正在加速推进对缅甸的经济支援。日本首相安倍晋三2017年11月在东盟（ASEAN）首脑会议上与昂山素季举行会谈，2017年12月邀请该国总统吴廷觉访问日本。
日本重视缅甸的意图是什么？日本外务省高层指出，“在经济、政治和地缘政治上，缅甸都是重要地区”。
报道称，缅甸自2012年起保持年率7％左右的经济增长，政府也在放宽限制改善投资环境。日本政府通过向仰光郊外的“迪拉瓦工业园区”和基础设施建设项目提供日元贷款，一直支持缅甸的经济改革。日本外务省表示，截至2017年11月有369家日本企业进驻该园区。
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