应对日渐严峻的恐怖威胁 德反恐精英部队将扩容

据德国之声电台网站1月15日报道称，他们打击严重犯罪和恐怖主义，辅助搜查，在国内外解救人质并且专业负责拆弹：他们就是德国联邦警察的精英部队边防军第九反恐大队（GSG9）。鉴于全球恐怖主义威胁，1972年成立的GSG9现在将扩大。
据称，GSG9每年执行50至60次任务——最近几次包括柏林圣诞市场袭击事件、汉堡二十国集团峰会和抓捕袭击德甲多特蒙德球队大巴的嫌犯。GSG9指挥官耶罗梅·富克斯说，GSG9自成立以来已执行任务约1900次。
1972年慕尼黑奥运会惨案的灾难性处理方式促成这支精英部队的成立。当时，巴勒斯坦恐怖组织“黑九月”的成员冲入以色列代表团驻地劫持了人质。随后的营救行动以惨败告终，9名以色列人质全部遇难。这使德国人意识到，德国缺少应对恐怖威胁的精英部队。
在成立仅5年后的1977年，GSG9就因“兰茨胡特劫机事件”而在全世界名声大噪。这架从马略卡岛飞往法兰克福的汉莎航空公司客机被巴勒斯坦恐怖分子劫持。在地中海和阿拉伯半岛上空漫无目的飞行多日后，客机最终降落在索马里的摩加迪沙机场。GSG9接到任务后成功解救出所有人质——除了营救行动开始前已被劫持者枪杀的机长。
截至目前，GSG9的驻地始终在波恩的圣奥古斯丁。接下来将建立第二个驻地。目前考虑的地点是柏林。富克斯解释说，选择柏林的原因是持续不断的恐怖威胁。他指出：“分析欧洲各国相似的恐怖形势就会发现，首都通常是袭击目标。所以我们无论如何都必须提高在柏林的力量部署。”目标很明确：提高GSG9在柏林的快速反应能力。
在柏林建立第二个驻地的计划也意味着人员扩充——大约扩充1/3。出于保密原因，GSG9的具体成员人数始终不为人所知。不过根据不久前去世的首任指挥官乌尔里希·韦格纳曾经的表述，这支部队的规模大概在400人。
要成为GSG9成员，首先必须是一名已经训练有素的警察。视力有问题的报名者完全不予考虑。在为期4天的筛选过程中，报名者需要完成各种体能测试、心理谈话、高原适应性和射击精度测试。“我们被半夜拉起来完成负重跑和各种力量训练。训练结束后需要再测试记忆力和专注力。”一位报名者这样描述自己的经历。只有通过全部测试的人才能开始为期10个月的培训。
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