韩媒称美消费电子展成中企的天下：中国在所有行业超越韩国

韩媒称，当地时间1月12日，在美国拉斯维加斯2018年国际消费电子展（CES）会场，参观展会的LS集团会长具滋烈停在了中国无人机制造商大疆的展台前。大疆生产从自拍用小型无人机到农业、救援大型无人机等各种无人机产品，每半年就会推出新的产品。
据韩国《中央日报》1月16日报道，无人机是可以反映高速发展的中国未来科技状况的典型商品。具滋烈会长表示“中国不仅在尖端技术领域，在所有行业上都已经全面超越韩国”，“在LS集团的电力、自动化等主力产业上，我们不应将中国视为威胁，而应将其视为一片机会之地”。
韩国SK电讯公司社长朴正浩也与随行参观CES的高管们分享了亲眼目睹中国技术发展的感想。他也认为，在移动电信领域，韩国已经落后于中国。朴社长说“中国在掌握长期演进（LTE）技术后，已经超越韩国，留给韩国（追赶中国）的时间已经不多了”，并表示“外国企业采购韩国的半导体产品，可以创造出更多利益，（韩国）不能因为半导体卖得好就沾沾自喜”，表现出了深深的危机意识。他还表示“以前谈到信息技术（IT），人们多想到印度，现在中国已经走在前列”，“中国（产业发展）的环境宽松，也是中国信息技术得以快速发展的一大原因”，表现出了羡慕。
报道称，参观过CES的韩国国内首席执行官（CEO）们普遍受到了“中国冲击”。因为他们亲眼目睹到此前仅有耳闻的中国技术发展势头。在本届CES的4000多家参展企业中，共有1325家中国企业，数量仅次于美国。无论是机器人展厅还是初创企业展台，都成了中国企业的天下。
报道称，中国通过2018年CES巩固了“尖端技术强国”的形象。在韩国CEO们发表的感想中，掺杂着危机感、羡慕和迎接新机会的期待等复杂情绪。
韩国现代汽车集团副会长郑义宣在CES现场表示“如同CD消失和马作为交通工具消失而汽车迅速发展一样，（汽车和信息技术的融合）也在快速发展”，“正在迅速成长的中国企业值得我们保持密切关注”。中国在本届CES上推出了一次充电可以行驶520千米并可以使用亚马逊Alexa操作控制的电动汽车（拜腾），并公开了自主开发的自动驾驶操作系统“Apollo 2.0”（百度），非常吸引眼球。中国企业已经发展成为现代汽车眼前的竞争对手。
报道称，“世界工厂”加上完善的IT基础设施，中国还逐渐成为韩国国内企业家梦寐以求的新市场。他们相信，在中国完全可以构建起人工智能（AI）、大数据技术与工厂相结合的远超工程自动化技术的智能工厂。
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