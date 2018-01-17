马来西亚首相纳吉访问新加坡

马来西亚首相纳吉15日抵达新加坡，出席为期两天的第八届新马领导人非正式峰会。据悉两国领导人除了双边会谈外，还将见证新柔地铁系统双边协定的签署。
新加坡教育部长兼交通部第二部长黄志明在机场迎接纳吉。纳吉随后与新加坡总统哈莉玛举行了会晤，新加坡总理李显龙也设宴招待了纳吉。
新马两国领导人和代表团将在16日举行双边会谈，双方还将见证新柔地铁系统双边协定的签署。纳吉此行率领了数名马来西亚内阁部长和高级官员，新加坡的代表团则由副总理兼国家安全统筹部长张志贤和数名内阁部长组成。
15日晚，纳吉与李显龙出席了两国政府共同在新加坡开发的两个综合发展项目的开幕仪式，这两个项目由新加坡淡马锡控股和马来西亚国库控股成立的联营公司具体负责运作。
新加坡去年9月与马来西亚签署谅解备忘录，筹组新柔地铁合资公司，负责连接新加坡与马来西亚柔佛新山的地铁系统的设计、制造、筹资、经营、维修及翻新营运资产如列车、轨道和系统等事务。
新马领导人非正式峰会是两国领导人交流的重要平台，每年在两国轮流举行。（新华社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost