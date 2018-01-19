怕失去中国市场 外企争相表态尊重中国主权

彭博新闻社网站1月17日刊载题为《全球企业争先恐后地认同中国的世界观》的文章称，渴望在全球增长最快的消费市场中分一杯羹的跨国企业发现，如果想要继续得到北京的眷顾，它们就必须日益顺应中国的世界观。在涉及领土的问题上越来越不容忍丝毫冒犯行为的做法反映出了中国与日俱增的经济和地缘政治影响力。
文章称，从万豪国际酒店集团到澳洲航空公司在内的企业正争先恐后地与中国处理领土争端的立场保持一致，否则就有可能错过这些企业所见过的最大市场机遇。在过去一周里，它们一直在检查自己的网站及其他材料中可能冒犯中国的措辞——部分措辞已经公开存在了多年——同时作出道歉并承认中国的主权。
文章援引研究了十多年中国问题的澳大利亚迪金大学商务与法律学教授斯图尔特·奥尔的话说，国家可以轻而易举地惩罚公然违抗的企业。奥尔说：“我不知道有任何企业对中国重要到了令中国觉得有必要顺应它们的地步。我不认为这些企业真的有多大影响力。”
文章称，中国要求国际企业尊重政府在领土争端上的立场。拥有飞北京和上海航班的澳洲航空公司本周说，它的官网错误地将部分中国领土列为“国家”，公司正在纠正上述错误。中国有关部门上周指出，达美航空公司、服装制造商盈迪德公司和万豪国际酒店集团也存在类似的违法违规行为。
文章称，中国外交部发言人陆慷在1月12日的例行记者会上说，外国企业“应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这也是任何企业到其他国家投资兴业、开展合作最起码的遵循”。
文章认为，在涉及领土的问题上越来越不容忍丝毫冒犯行为的做法反映出了中国与日俱增的经济和地缘政治影响力。
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