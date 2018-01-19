陆基“宙斯盾”提防中俄？日本考虑提升拦截巡航导弹能力

据英国《简氏防务周刊》网站1月16日报道称，日本防卫省正在考虑为该国计划安装的陆基“宙斯盾”弹道导弹防御系统增加巡航导弹拦截能力。该系统旨在对抗弹道导弹对日本构成的威胁。
报道称，在12日的记者会上，日本防卫大臣小野寺五典谈到，“在日本周边的安全环境越来越严峻之际”，“政府肩负保护日本人民的生命和财产不仅不受弹道导弹威胁、也不受包括巡航导弹在内的各种威胁的重要责任”。
他说，从这个角度出发，防卫省现在正在进行一项关于日本自卫队在联合作战中应该如何进行空中防御和导弹防御的研究。
小野寺五典说：“陆上‘宙斯盾’反导系统……可以具备除弹道导弹外也能拦截巡航导弹的额外能力……虽然我们尚未决定为该系统配备巡航导弹拦截能力，但我们将继续从保护日本人民生命和财产不受各种导弹威胁的角度进行研究。”
这位防卫大臣还回答了有关陆上“宙斯盾”反导系统可能部署地点的问题。他说，在安装这种陆基弹道导弹防御系统之前，防卫省将就部署可行性进行调查，对地理和地质特征进行勘察，并审视这些系统能否在“对防御有效的”地点得到安全部署。
他说：“在2018财年预算下，我们为基本设计以及对于安装必不可少的地质勘察和测量划拨了必要的预算资金，但我们仍在从各个角度就具体候选地点进行研究。因此，关于部署地点将于何时确定，目前难以给出明确答案。”
防卫省称，日本政府去年12月22日批准了2018财年5.19万亿日元（约合457亿美元）的国防预算草案，该数字较前一年增加了660亿日元，增幅为1.3%。
报道称，该预算草案预计将在未来几个月中获得国会两院通过，它反映出政府计划加强本国的空中防御，目的不仅是应对日趋紧张的半岛形势，而且还要在中国海上力量不断发展之际，加强日本自卫队保卫该区域偏远岛屿的能力。
报道称，在解释防卫省为何考虑为陆上“宙斯盾”反导系统增加巡航导弹拦截能力时，小野寺五典并未明确提到朝鲜，但他谈到“日本周边的安全环境越来越严峻”，这就暗示这项能力也可能旨在对抗中国和俄罗斯等邻国构成的任何潜在威胁。
对此，《日本时报》12日援引匿名消息人士的话称，此举“旨在加强日本的威慑，对象不仅是朝鲜，还有中国和俄罗斯，这两个国家都正在扩大本国的巡航导弹射程”。
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