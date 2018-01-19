美联社述评:2018年英国脱欧进程更艰难

美联社1月11日发表题为《在2017年取得突破后，2018年将是英国脱欧变得艰难的一年》的文章称，在经历了数月的口角和不成功的开始之后，英国和欧盟终于在2017年底同意和平分手。2018年，它们需要找到方式来实现今后的共处——而这里事情就变得复杂了。
谈判任务多时间紧
文章称，鉴于英国还有一年多就要脱离欧盟，英国和特雷莎·梅首相的命运将会如何就要看双方是否能达成友好的协议或是根本达不成协议。
“今年会很麻烦，”成功让在英国的欧盟公民权利成为第一轮脱欧谈判重要议题的“三百万”组织的玛伊克·博恩说，“并不是所有问题都解决了，还有一些巨大而关键的差异。”
文章称，2017年12月份的时候，脱欧谈判有了重大突破，欧盟宣布在公民权利、英国的财政义务以及其他一些脱欧条件上取得了“充分的进展”，从而得以开启今后的关系谈判（包括贸易）。
文章称，这是一项浩大的任务，意味着要为从汽车零件的贸易到情报分享等所有的一切设定规则。时间紧迫：脱欧条约和未来关系大纲要在秋天之前敲定，这样欧盟成员国和欧洲议会才能在英国2019年3月29日正式脱欧前批准这些条文。而双方却有着不同的——甚至相反的——设想。
文章称，英国希望与欧盟达成没有摩擦的自由贸易协议，这样货物能够自由流动，英国庞大的金融服务业也能继续在全欧洲做生意。
欧盟坚持认为，英国不能“只挑”欧盟成员的好处，比如其无边界市场的准入，而不承担任何责任。
欧盟谈判代表米歇尔·巴尼耶本周说，欧盟愿意签订协议覆盖“安全、国防、外交政策、司法、内政以及航空和渔业等领域”——但不包括金融领域。
“软脱欧”“硬脱欧”未定
与此同时，双方都没有具体说明自己想要什么样的后脱欧关系。英国政府甚至内部尚未达成统一的意见。一些大臣想要“软脱欧”，即英国付钱获得欧盟项目和市场，同时让英国的法规基本上与欧盟其他国家保持一致。
文章称，其他人则倾向于“硬脱欧”，让英国能够自由地限制移民，设定自己的经济发展方向，并在全球签订新的贸易协议，但这也就意味着与欧盟之间的关税和其他贸易壁垒。
智库“处在变化欧洲中的英国”组织的副负责人西蒙·阿舍伍德说，英国尚未“就我们想要我们的国家变成什么样进行过讨论。脱欧的意义何在呢？”
“公投的时候我们就没有进行过（讨论），到现在也仍然没有，”他说。
文章称，随着脱欧最后期限的逼近，政客们想要推迟就困难问题的讨论或者用模糊的语言掩盖分歧也越来越难。
肯定会有妥协——这让强硬派的英国脱欧支持者们感到恐慌，他们一直认为“没有协议比坏协议好”。他们说，如果欧盟要求过高的话，英国必须做好达不成任何协议的准备。那就将意味着要遵照世贸组织的规定，与欧盟进行贸易的英国企业就要面临关税。
文章称，许多英国企业都在担心这样的结果。伦敦市长授权进行的研究估计，“未达成协议”的英国脱欧将使英国损失50万个工作岗位和670亿美元的投资。
文章称，支持脱欧的经济学家、阿巴斯诺特银行集团经济顾问露丝·利亚认为，务实主义仍占着上风。
梅负责收拾“烂摊子”
文章称，假如2018年的谈判不破裂，英国政府就能做到。在去年豪赌举行突然选举并失去了议会多数地位后，梅的地位就被削弱了。她周围都是对首相位置垂涎欲滴的人，包括外交大臣鲍里斯·约翰逊。不过很多人认为，她可能还是能留在这个位置上，直到脱欧的烂摊子收拾完为止。
而英国脱欧的反对者仍希望能通过二次公投来改变这个决定。前首相托尼·布莱尔就认为英国人“有权改变主意”。即便如此，二次公投还是不太可能举行。调查显示，改变主意的英国选民很少，保守党和主要反对党工党都反对二次公投。
文章称，“脱欧即将实现，”利亚说，“的确，过程有些步履蹒跚。但终究会实现的。”
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