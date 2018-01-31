女生火车上打电话向母亲哭穷 醒来后腿上多了笔钱

最近，一名英国23岁女大学生在坐火车时，打电话给母亲哭诉最近经济压力大，快撑不下去了。然后她在火车上睡着，没想到醒来后，腿上竟然多了一笔钱！
这名女大学生名叫Ella Johannessen，去年毕业于利兹贝克特大学（Leeds Beckett University），她在脸书上分享了这次经历，感谢这位善良的陌生人，希望能借此找到这位好心人。
1月27日，Ella在伦敦国王十字车站（London Kings Cross）搭乘开往里兹（Leeds）的班车，途中，她给母亲打了一个电话，向母亲哭诉，自己的财务状况很紧张，并且银行卡有一笔35英镑的钱出了问题，经济压力非常大，她非常的难过。
随后她挂了电话，在座位上睡着了，大约半小时后，她醒来发现大腿上多了张纸巾，纸巾里包着大约100英镑（大约888元人民币）。Ella意识到是有好心人帮助了她，她感动得哭了。
目前Ella正在攻读研究生学位，为了专心学业，她辞掉了工作，这也让她经济状况陷入困境。而且最近她的银行账户出现问题，损失了35英镑（约310元人民币），她的经济状况更加困难了。
Ella说，她刚经历了可怕的18个月，她的父亲和爷爷奶奶都相继去世了。这名陌生人的善举，对她是很大的鼓舞。她非常感谢这名好心陌生人，希望能有人帮忙找到他，她想对他说声谢谢。
这篇文章被分享了5100次，许多网友留言表示被这个故事感动。
“愿上帝保佑为你做了这件事的人，愿他好人有好报。”
“我希望你能找到他，不过我怀疑他还是愿意匿名，让他知道你的日子过得很开心就够了。”
“不可思议，多么慷慨的神秘善人，希望你现在感觉好点了。”
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