中国需求带旺全球机器人产业 或大幅改变日产业结构

日媒称，全球机器人产业正可谓盛况空前。不仅是在面临着少子高龄化和人手短缺问题的日本，由于人工成本上涨，新兴经济体的自动化需求也持续增长。从大型机器人企业到零部件厂商都在竞相增产。随着与人类共同作业的“协作型机器人”和人工智能等尖端技术的进步，机器人产业也从质和量两个方面不断进化。
据《日本经济新闻》网站1月26日报道，统计数据也揭示了机器人产业的旺盛局面。日本机器人工业会的数据显示，日本工业机器人2017年7至9月的总出货额（基于会员企业数据计算）同比增长33.9%，达到1959亿日元（约合18亿美元）。
报道称，日本机器人工业会在2017年初曾预测，全年的工业机器人生产额（会员与非会员企业合计）将增长7%，达到创纪录的7500亿日元。实际增幅远远超过年初的预期。如果目前的生产状况持续下去，并且把非会员企业计算在内，那么全年的生产额必将超过8000亿日元。
为满足空前高涨的机器人需求，大型机器人企业正在加紧增产。全球最大工业机器人企业发那科投资约630亿日元，在茨城县筑西市新建月产能最高达4000台的机器人工厂。预计新工厂完全投产后，发那科的工业机器人产能将达到目前的1.5倍以上，实现月产1.1万台。
同样是工业机器人全球四强之一的瑞士ABB公司也在行动。ABB公司计划在今后一两年的时间里将工业机器人的产能增加一倍以上。
另一方面，零部件厂商也在加紧应对当前局面。精密减速机是机器人的主要零部件之一。大型生产企业哈默纳科将建设新工厂，到2020年把日本国内的减速机产能从目前的8万多台提高到20万台。
为什么机器人需求会如此旺盛呢？报道认为，可以说中国起到了显著的拉动作用。在人工成本上涨、人手短缺的情况下，中国政府提出《中国制造2025》产业振兴计划，希望实现产业升级，推动企业积极采用机器人。许多观点指出，电子产品代工服务企业大量引进机器人拉动了需求增长。
报道称，为争夺中国需求，各大机器人厂商纷纷扩大在华生产。美的集团旗下的德国库卡在中国新建两家工厂，准备2019年底之前把在华产能增加到目前的4倍。三菱电机将从2018年6月开始在中国生产工业机器人，加上在日本的生产，总产能将提升至2016年的1.5倍。
据报道，在机器人需求不断增长的情况下，更方便、更聪明的机器人受到青睐。各厂商纷纷开发能与人类一起工作的协作型机器人，推动将人工智能应用于机器人的研究。机器人相关产业有着广泛的发展前景，或将大幅改变日本的产业结构。
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