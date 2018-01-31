哈佛大学教授认为：美国民主正在被加速破坏

美国《纽约时报》网站1月28日发表哈佛大学教授史蒂文·列维茨基 丹尼尔·齐布拉特题为《我们的民主有多么不稳定》的文章称，美国的民主制度很强大。然而，这并不意味着民主是安全的。美国面对的问题比特朗普当政要深刻得多。
文章称，不能认为民主是理所当然的。美国文化中没有什么固有的东西可以让民主制度免于崩溃。
民主运行的两大原则
文章称，民主制度要良好运行，必须加强两项基本准则，或者说不成文的规矩。首先是相互容忍，这意味着政治家承认他们的反对者为合法的。在相互容忍的时候，我们承认自己的政党对手是像我们一样热爱国家的忠诚国民。
另一个原则是克制，或者说在运行权力时的自我克制。克制是指不行使法定权利的行为。在政治上，这意味着不把自己的制度特权行使到极限，虽然法律允许这样做。
文章称，人们很少思考政治中的克制，但民主离不开它。想一想宪法规定美国总统可以做什么，他们可以随时赦免任何人。
他们还可以在法院安插亲信。拥有国会多数优势的总统，在面对不友好的最高法院时，可以把法院人数扩大到11名或13名，让自己的亲信担任这些职务。当总统的计划在国会受阻时，他们也可以通过行政命令或声明采取单边行动。宪法没有明确制止这些行为。
再来说国会。根据宪法，国会可以拒绝为政府提供经费，这会导致政府停摆。参议院可以利用其“建议和同意”权，否决总统的所有内阁提名。这可以让总统无法安排任何人进入最高法院。拥有国会多数席位意味着可以以任何理由弹劾总统。
文章称，美国的宪法制度需要克制。如果领导人无所顾忌地行使他们的法定权利，这可能导致严重的制度失常，甚至宪法危机。哈佛大学法学教授马克·塔什内特把这种行为称为“宪法滥用”，即利用法律的字面意思破坏法律精神。
文章称，美国并非一直严格遵循克制原则：在共和国初期，这项原则尚未牢固树立起来，在内战期间，它还遭到践踏。但在20世纪大多数时候，民主党和共和党都视彼此为合法政党，并且在行使权力时保持克制。虽然一些总统也有过过分行为，但最过分的权力滥用都受到了国会和法院的约束。
极端两极化扼杀民主
文章称，历史也说明，政治两极化容易破坏民主原则。一定程度的两极化对于民主而言是健康的，甚至必要的。但极端两极化可能杀死民主。当社会分裂成党派阵营，各方持截然不同的世界观，当这些分歧被认为是现实存在的、不可调和的，政治对立就可能演变成党派仇恨。
政党不再认为彼此是合法的竞争者，而是危险的敌人。失败不再是一个可被接受的政治过程，而成为一种灾难。当情况变成这样的时候，政治家们就会放弃宽容，不惜一切代价追求胜利。如果我们认为自己的对手很危险，我们不就会不惜一切代价去阻止他们吗？
文章称，美国今天并未处于政变或内战边缘。但政党两极化比上世纪任何时候更甚。50年前，约5%的民主党人或共和党人不希望自己的孩子与另一个党的人结婚，而今天，40%的共和党人和33%的民主党人都持这样的观点。美国皮尤研究中心最近的一项调查显示，49%的共和党人和55%民主党人称对方政党令他们“害怕”。
早在特朗普当选前，民主原则就开始受到政党极端两极化的侵蚀。在奥巴马当政时期，很多共和党人不再认同相互容忍。一些著名的共和党人攻击奥巴马和民主党人是反美国的。那么，在2016年，共和党提名一位质疑奥巴马的公民身份、声称自己的对手是罪犯的人为总统候选人，自然也在情理之中。
政治两极化还鼓励政客们放弃克制，这始于从金里奇时代的政府停摆和克林顿的党派弹劾。
美国的民主仍是重要的力量源泉，这些力量包括大量的国家财富、充满活力的媒体和公民社会，以及积极的司法制度和法治。但那些曾经保护我们制度的原则，正在被破坏。特朗普让这个过程进一步加速，但他不是始作俑者。极端主义的共和党推动的政治两极化，正在让宪法滥用成为政党政治的新原则。
文章称，历史的教训就摆在那里。极端两极化甚至可能摧毁已建成的民主国家。美国也不例外。只要美国人不克服根深蒂固的党派仇恨，民主就永远有风险——不管总统是特朗普还是其他人。
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