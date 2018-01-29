二战大炮再次鸣响！俄多地庆祝列宁格勒解放日

塔斯社1月27日报道称，俄多地民众27日参加庆祝列宁格勒解放纪念日的相关活动。
由圣彼得堡（曾用名列宁格勒）几个青年组织筹备的重鸣胜利礼炮是最引人关注的庆祝活动之一。一批二战期间生产的大炮等武器被陈列在圣彼得堡市中心区域进行展览：27日白天，志愿者们向市民讲解这些武器的历史；当晚，借助这些大炮，庆祝列宁格勒解放的礼炮再次鸣响，重现1944年1月27日苏军庆祝胜利的场景。
“窗口烛光”活动也是一项传统庆祝方式。圣彼得堡全体居民都会在家里关灯一分钟、用蜡烛照明，纪念在列宁格勒被围期间的死难者。今年，军队也首次参加这项民间纪念活动。
圣彼得堡彼得要塞的船形装饰圆柱燃起了火炬。大学生们和志愿者们在彼得要塞广场上放飞了900个黑色和900个白色的气球，纪念被围困的近900个昼夜。
下诺夫哥罗德、乌里扬诺夫斯克、弗拉季高加索等市的年轻人组织了“纪念明信片”活动，向民众分发回顾与列宁格勒全面解放相关历史的明信片。
俄罗斯其他很多城市举行了默哀一分钟的活动，例如奔萨。二战期间，逾6000名居民和15家工厂从列宁格勒市和列宁格勒州疏散到奔萨。
另据俄罗斯《消息报》网站1月27日报道称，为庆祝列宁格勒解放纪念日，俄各地举办形式多样的活动。部分庆祝活动已在全国范围内形成传统，还有一些新式活动在逐渐扩大影响力。
列宁格勒从1941年9月8日起被德军围困，在1943年1月18日终于突破了敌人的包围。1944年1月27日，列宁格勒获得全面解放，距围困开始已有872天。不同来源的资料显示，有40万至150万人在此期间丧生。
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