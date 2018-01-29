中国GDP七年来翻倍 规模达美国三分之二

日媒称，美国与中国的2017年国内生产总值（GDP）全部出炉。中国GDP七年来翻倍，规模达美国的三分之二。世界最大经济体美国对与中国在经济规模上的差距缩小，其地位动摇，两大经济体之间以贸易关系为主的摩擦或将增加。
据共同社1月27日报道，根据中国国家统计局的数据，2017年GDP为82.7122万亿元。较2010年41.3030万亿元，七年来翻番，按中国人民银行汇率中间价（各年的年底）换算约合12.65万亿美元。
美国商务部1月26日发布2017年GDP为19.3868万亿美元。由于雷曼危机后经济恢复，从2010年的14.9644万亿美元，七年来增加了三成。但因中国增幅较大，中国GDP对美国GDP的占比从2010年约四成至2017年达到了逾六成。
报道称，中国GDP规模超过日本等国，目前是世界第二大经济体。若今后也持续高增长，中美GDP规模最终有逆转的可能性。
美国经济在个人消费扩大等背景下增长，去年底通过了写入大幅减少企业所得税等内容的税改法，预计2018年也将扩大。
不过，也有意见指出在老龄化等背景下增长力下降，此外也有因特朗普政府严格的移民政策导致劳动力确保不易，中长期使增长停滞的担忧。
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