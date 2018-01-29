德军被丑闻困扰：性侵案件增8成 强奸案增近3倍

德国之声电台网站1月28日报道称，据媒体报道，2017年发生在德国联邦国防军内部的性侵案数量较上年明显增多，涨幅达80%。总共234起嫌疑案件中，不仅包括性骚扰，也有强奸等极其严重的暴力罪行。这一消息最先由德国丰克媒体集团报道。该媒体透露，强奸以及未遂强奸案共有14起，是2016年的近3倍。德国国防部一发言人也表示，已报案的性侵案形式包括飞吻、触摸肩部、隔着衣物摸大腿，以及强奸。
国防部认为，案件数量上升的一大原因是军队内部如今对性骚扰更为敏感，因此疑似性侵案件相比以往能够更早、更多地被举报；此外，还有很多旧案也被举报。
2017年，伴随着围绕好莱坞知名制片人温斯坦的一系列性侵案，全球公众都开始密切关注身边的性骚扰。包括欧洲议会在内的众多机构内部都曝出了性侵丑闻。
德国联邦国防军内部的性侵丑闻已经在去年11月引起公众舆论的注意。当时，在德国北部的一处训练场上，一名29岁的男性士官在酒后性侵了两名女兵。据丰克媒体集团纸媒的报道，基尔检察院将在今年2月完成此案的侦查，着手准备起诉嫌疑人。
除了性侵案件，联邦国防军近年来还受到极右翼势力以及伊斯兰势力渗透、虐待下级等各类丑闻的困扰。
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