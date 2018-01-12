过量服用布洛芬或影响男性生育

不管是雅维、美林还是其他商品名，所有市售的布洛芬药品都是最常用的止痛药。人们喜欢选择这种药物的一部分原因是小剂量服用不会有什么副作用。
它与其他药物或膳食补充剂也不会发生什么大的相互作用。大多数人都会毫不犹豫地吞下几粒来缓解头痛或痛经。
不过对于那些需要定期服用的人来说，布洛芬可能就不是那么友好了。丹麦科学家研究发现，每天服用超过1200毫克即最大推荐剂量时，布洛芬会在10天内干扰男性睾丸激素的产生。
睾丸激素是一种重要的性激素，对精子的产生和维持勃起有着尤其重要的作用。科学家担心，睾丸激素水平持续偏低可能会影响男性的生育能力。
报告发表在美国《国家科学院学报》上。该研究对31名18岁到35岁的男性进行了试验，还做了细胞模型试验。在试验中，14名男性每天服用两粒600毫克的布洛芬。
另外17人则服用糖丸。两周后研究人员检查了他们血液中布洛芬和睾丸激素的水平，结果发现，服用布洛芬的男性睾丸激素水平不足。更确切地说，研究人员发现，这些男性的促黄体激素比对照组高了23%。这种激素由大脑产生，是为了向睾丸传递制造更多睾丸激素的信号。
促黄体激素可以作为睾丸激素的暂时替代品。不过长时间的低睾丸激素水平会对身体产生不利的影响。“我们现在担心的是那些长期使用这种药物的男性的生育能力”,研究主要作者、哥本哈根大学环境卫生科学家戴维•克里斯滕森说。
对睾丸细胞的组织培养证实，布洛芬是导致睾丸激素水平降低的罪魁祸首。
这些受试男性并未受到永久性损害。不过，研究人员担心，那些用高剂量布洛芬来治疗慢性肌肉劳损和关节炎的人可能会受影响。这是首次对布洛芬作为激素干扰剂的长期副作用进行的研究之一。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost