文在寅促日就“慰安妇”真心道歉

韩国总统文在寅10日在青瓦台举行的新年记者会上表示，为了解决“慰安妇”问题，日本应正视真相、向受害老奶奶们真心道歉，并以此为鉴，与国际社会一道付出努力。
文在寅表示，只有日本就“慰安妇”问题真心道歉，才能得到受害老人们的饶恕。前一届政府在未听取受害者意见的情况下，单方面与日本政府“交换条件”谋求问题解决的方式本就不可取。
【共同社首尔1月10日电】韩国总统文在寅10日在总统府举行了新年记者会。关于日韩2015年就“慰安妇”问题达成的共识，他表示，“我认为只有曰本做到真心道歉等，并且受害者们能够原谅之时才是真正的解决”。
文在寅称，日韩共识“是两国之间的正式协议这一事实无法否定，但错误的问题必须解决”，“将把历史问题和面向未来的合作分开”。
针对该发言，曰本内阁房长菅义伟10日在记者会上提出批评，称“完全无法接受韩方要求的进一步采取措施，两国应当切实履行共识”。
菅义伟强调：“即使政权更迭，负起责任维护共识也是国际社会的普遍原则，日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治当天致电韩国驻日大使馆官员，抗议称“无法接受”，并表示日方不会再采取任何措施回应韩方的新立场。
关于韩方邀请首相安倍晋三出席平昌冬奥会，日本政府内部认为“最终将由首相决定，但已变得很难”的慎重论调升温。
日本政府认为，韩国政府就“慰安妇”共识的应对使共识沦为白纸，日方已表示强烈反对。预计韩国的对口外交将愈发严峻。
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