世行上调全球经济增长预期 同时警告经济扩张将停止

外媒称，在9日发布的最新一期《全球经济展望》报告中，世界银行上调了对全球经济的预期，所有地区的经济都有望加速增长。
据法新社华盛顿1月9日报道，然而世行也警告说，各国必须通过投资改善增长前景，而且应当在下一次不可避免的经济危机到来前就行动起来。
世行经济学家艾汉·柯塞说：“大局是好的。全球增长比我们预期的更强劲。”他还说，各方面的预测数字都好于去年6月发布的《全球经济展望》报告中的预测值，全球所有地区正在出现“高度同步的”经济扩张。
这意味着除美国、欧元区和日本这些发达经济体稳步增长外，重要新兴市场经济体的状况也在改善。此外，俄罗斯和巴西等重要大宗商品出口国在经历2016年的经济困难和紧缩后，去年也有了起色。
世行预测今明两年全球经济增速分别为3.1%和3.0%。其中上调最多的是发达经济体，2017年和2018年的增速预期分别为2.3%和2.2%。但报告认为，发达经济体2019年和2020年的经济增速可能分别降至1.9%和1.7%。
欧元区2017年增速预期被上调0.7个百分点至2.4%，2018年增速预期被上调0.6个百分点至2.1%。预计美国经济去年增长2.3%，明年增速将放缓至2.2%。
世行将中国去年经济增速预期上调至6.8%，并预测今年中国经济增长率为6.4%。
柯塞说，各国央行保持低利率的努力有助于稳定全球经济以及加快复苏速度。但他同时警告说，“下行风险依然影响着未来的预期”，“历史将会重演”，与历史上所有的复苏一样，“这种扩张将在某一时刻停止”。
柯塞说，风险包括债务水平上升，考虑到央行开始加息，而且一旦复苏引发通胀，它们还可能加快加息步伐，债务风险就更加令人担忧。另一个风险是“贸易限制升级”。柯塞虽然没有直接点名美国，但美国总统特朗普在贸易政策上持过激立场。
世行称，这份报告“吹响了共同行动（防止增长放缓）的号角”。
柯塞说，提升各国的快速增长能力是“全球经济最重要的问题”。
世行建议采取改善教育和医疗体系、提高投资质量、实施用工和商业改革等一系列综合措施，称它们“可带来长期增长红利，从而有助于减少贫困”。
另据英国《金融时报》网站1月9日报道，世行称，全球经济增速似乎已达到顶峰，人口因素、投资不足、生产率提高速度放缓以及货币政策收紧对经济增长构成了限制。
该行经济学家称，因为投资、制造业活动和贸易反弹，一大半经济体加速增长，世界经济产出去年增长了3%。在2020年前，全球经济增速预计会一直保持在该水平上下。
但该行有关全球经济状况的年度报告称，这可能并不理想。世界面临的问题是，经过2008年金融危机后多年的复苏，多数发达和发展中经济体已弥合了实际经济增长与潜在经济增长之间的产出差距。
此外，除非各国政府像世行等机构多年来一直要求的那样推行改革和增加投资，否则上述增长水平难以改变。
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