中国2017年PPI终结“五连跌” CPI涨幅处“1时代”

英媒称，中国国家统计局10日公布，2017年12月居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.8%，低于路透调查预估中值1.9%；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨4.9%，高于路透调查预估中值4.8%，但为2016年11月同比上涨3.3%以来最低。
据路透社北京1月10日报道，分析师认为，12月的CPI同比涨幅略有扩大，PPI同比涨幅继续回落，与市场预期基本一致。考虑到基数原因，以及近期天气因素，2018年CPI的涨幅可能会在某些月份突破2%，而PPI则因去年基数相对较高，预计涨幅有限。
2017年全年CPI同比上涨1.6%，涨幅比上年回落了0.4个百分点；2017年全年PPI上涨6.3%，结束了自2012年以来连续五年的下降态势。
中原银行首席经济学家王军说：“2017年12月份的CPI温和上涨，PPI涨幅则继续下行，走势基本符合预期，全年CPI涨幅1.6%，PPI涨幅6.3%，结束了连续五年的下降态势。从整体的物价走势看，基本与市场预期一致，没有出现太意外的状况，目前的物价走势尚不会影响到货币政策加息或减息的预期。”
海通证券宏观分析师姜超和梁中华说：“2018年1月以来受雨雪、低温和季节因素推动，鲜菜、肉类等食品价格环比回升，但由于与去年春节月份错位，预计今年1月CPI同比或回落至1.4%，2月可能跳升至2%上方。”
他们还表示：“受食品价格季节性走强、春节错位等短期因素影响，预计CPI在2、3月份将维持在2%上方，但依然温和；国际油价虽走强，但国内地产、基建需求端回落，基数抬升，预计PPI同比仍趋回落，通胀整体压力不大。”
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