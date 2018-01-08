新加坡大雨造成东部淹水 把汽车都淹没了！

星期一早上（1月8日）的一场倾盆大雨导致新加坡东部很多地区突发性淹水。
新加坡公用事业局早上9点20分开始发布一系列推特贴文，警告在惹兰尼巴（Jalan Nipah）、沈氏道和友诺士8路的交界处、沈氏道和丹戎加东路交界处的突发性淹水。
此外，当局也发出了阿鲁慕甘路（Arumugam Road）、樟宜路上段和勿洛北4道的交界处、勿洛路和樟宜东路之间的交界处，以及淡滨尼12道的淹水警报。但车辆仍可同行。
一名亚洲新闻台读者提交的视频中也显示，巴耶利峇广场附近发生淹水，一辆汽车半个身子都淹没在了水里。
一名乘坐Grab Hitch去上班的读者也在巴耶利峇的Certis Cisco遇到了水位高涨。“司机当时正在送我和另一名女士去Certis Cisco，但是发现下车点已经被水淹没，于是他转而去了上方的Certis Cisco停车场。”这名读者说。
一些情况严重的地区甚至可以看到巴士站等车的乘客站在座椅上避开淹水。
11点30分左右，当局发表Facebook贴文表示，这场因大雨而引起的突发性淹水已经从10点30分左右开始退去。
当局说，这场淹水持续了20分钟到1个小时。
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