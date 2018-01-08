印度赴中国留学人数超过英国 传统留学选择遭到冲击

对于印度人来说，去英国留学是项传统选择。然而现在，这一传统已经遭到“看似不可能的对手”冲击。《印度时报》7日报道称，最新数据显示，印度赴中国留学的人数超过赴英国的。2016年，有18171名印度学生在华留学，而在英国这一数字为18015名。
尽管自2010年以来就有大量印度留学生到中国学习医学，但印度专家认为，这一最新转变是因为印度医学院校录取标准的变化。新录取标准让很多人猝不及防，与其奋力争取全国录取考试，不如赴华学习。留学专家帕蒂巴说，中国是高性价比的留学目的国，其医学学位被印度医务委员会承认，又是英文授课。“对大多数印度学生来说，中国是个不错的选择。如果去俄罗斯，印度学生就会面临语言问题。”
“中国制造印度医生”，这从几年前就开始成为一种趋势。《印度时报》7日称，不过现在还有另外一个变化：很多印度学生开始到中国学习工程学。MM咨询公司总监马瑞亚说：“印度留学生的选择正向工程领域扩散，很多印度人咨询中国大学的计算机课程。”
2015年，在中国的印度留学生超过13500名，印度跻身赴华留学人数前十名的国家。《印度时报》说，与此同时，英国修改毕业后工作签证的措施，令其受欢迎程度大减。“除了留学费用不像西方国家那么高之外，中国还提供工作机会”，印度教育顾问古普塔称，越来越多中国大学开始在世界大学排名中占有一席，也表明中国具有全球化的教育质量。
《印度时报》报道称，事实上，中国现在已经成为继美国和英国之后，最受留学生青睐的国家。韩国持续成为在华留学生最多的国家，其次是美国和泰国，巴基斯坦和印度紧随其后。十年前，中国还不是大多数国际留学生的目标，但现在，随着高等教育领域的突飞猛进，中国每年吸引大量留学生。他们大多数学习人文和医学。（新华社）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost