国际金融协会：世界债务总额高达233万亿美元

德媒称，据国际金融协会统计，截至2017年第三季度末，世界各国政府、企业、银行和家庭债务总额为233万亿美元。由此，2017年1月至9月末，全球债务增长16.5万亿美元。
据德国《法兰克福汇报》网站1月5日报道，同时，由于经济也在增长，债务承受能力有所提高。截至2017年9月30日，世界债务与国内生产总值（GDP）的比值从上年的321%降至318%。除经济增长外，国际金融协会认为，中国和土耳其等国通胀率提高以及中国采取的抑制债务泡沫措施也是负债率降低的原因。
报道称，企业负债总额为68万亿美元，在全球债务中占比最高。紧随其后的是政府负债63万亿美元，银行及其他金融服务机构负债58万亿美元，全球家庭负债44万亿美元。
总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行此前曾多次严厉批评世界经济中的债务泡沫。全球债务在过去20年间几乎增加了3倍。但不应忘记的是，一方的债务也是另一方的债权。因此，债务增加是伴随货币性资产增加而来。但负债过高也可能导致贷款拖欠，如果不得不减免债务，则会出现资产损失。希腊的例子表明，即便是贷款给欧元区国家，也可能出现债务违约。
报道称，10年前的世界金融危机被不断与债务泡沫相挂钩。央行购债和实施极度宽松的货币政策也被归因于缓和债务削减。国际金融协会的数据显示，金融危机以来，全球债务上涨了56万亿美元，其中企业债务增加26万亿美元，家庭债务增加9万亿美元。
国际金融协会认为，高额债务可能会抑制货币政策收紧的速度，迫使央行谨慎行事，避免妨碍经济增长。
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