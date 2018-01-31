印媒关注解放军颁布新军训大纲：提升战力打胜仗 加快智能化

印度《经济时报》网站1月28日发表题为《中国人民解放军颁发新军事训练大纲》的报道称，作为打造世界一流军力计划的一部分，世界上规模最庞大的军队中国人民解放军日前正式颁发新军事训练大纲，中央军委已经批准新军事训练大纲。
报道称，自2013年以来，中国领导人一直坚持要求军队在实战环境进行实弹训练，提升人数超过230万的中国军队打胜仗的能力。因此，中国人民解放军陆海空三军不断在西藏、南中国海等区域举行大规模训练。
报道称，中国领导人还推动解放军指挥结构的大改革，下令裁军30万，促进军队改革。中国军队每年预算超过1400亿美元，仅次于美军。
新训练大纲围绕中国共产党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队，聚焦解放军的实战能力，突出实战实训和联战联训。
据新华社报道，新训练大纲致力于打造“实战化、联合化、科学化、规范化的训练内容体系和相关制度机制”。
此外，新大纲构建了覆盖各层次各领域各类人员、同现代战争要求相适应的标准体系，为部队按纲施训提供了基本依据。
据《解放军报》报道，新大纲是解放军第8次对军事训练内容体系的整体重塑。
根据去年10月召开的中共十九大要求，解放军还将发展新型作战力量和保障力量，提升军队战斗力并加快军事智能化发展，有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争。
新训练大纲给解放军设定的使命是，到2035年基本实现国防和军队现代化，到21世纪中叶全面建成世界一流军队。
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