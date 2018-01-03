受伤的魔鬼更可怕！法媒警告IS或将卷土重来

前反恐分析家伊夫·特罗蒂尼翁对法新社记者说：“‘伊斯兰国’组织在军事上已经落败这一点是无疑的。”他说：“尽管它在叙利亚和伊拉克有大约3000名战斗人员，数量很庞大，但应该记住的一点是，2009年，伊拉克‘伊斯兰国’组织的前身已经在军事上被打败了。但他们只用了2年半时间就利用叙利亚内战死灰复燃。”
据专家说，在未来的几个月和几年时间里，如何应对“伊斯兰国”组织被打败后的局面，对于防止这个极端恐怖组织发起另一轮恐怖活动至关重要。与此同时，2017年出现的大量暴行、袭击或失败的攻击企图都证明，包括“基地”组织在内的全球圣战运动仍具有卷土重来的能力。
特罗蒂尼翁说：“在伊拉克和叙利亚开展的外科手术式的行动是成功的。但是，和阿富汗‘基地’组织的情况相同的是，“癌症”已经复发，现在别的地方又出现了恐怖组织的地盘。”
他说：“‘伊斯兰国’组织被击败了，但恐怖主义威胁远未消失。它在主要参与者和运作模式方面不断变化，但没有出现让局势平静下来的因素。
美国研究人员认为，接下来的几代人都将持续面临这一现象。”
美国领导的打击极端组织国际联盟的发言人、美国上校瑞安·狄龙最近说：“他们不再是军事威胁。他们不再拥有像2014年那样的一支军队。但这并不标志着‘伊斯兰国’组织的终结。”
美国军队已经开始摆脱这种局面。11月30日，五角大楼宣布，部署在叙利亚的400名海军陆战队员将返回美国。
尽管“伊斯兰国”组织没有明确声称在埃及发生导致305名苏非派教徒死亡的杀戮事件为该组织所为，不过这次事件或许意味着，极端分子开始采取越来越具有杀伤力和不分青红皂白的行动。
巴黎政治学院教授让－皮埃尔·菲利于说：“‘伊斯兰国’组织的分支机构主要在埃及活动，在利比亚、也门、阿富汗和东南亚地区也有分布，目前仍极具威胁性。此外，尽管恐怖分子的宣传攻势虽然不像伪“哈里发国”时期那么猛烈，但在世界各地仍在开展活动。”
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