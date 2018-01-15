德媒探秘德国中学汉语课堂：学生热衷学中文为"拿招牌"

德媒关注到，越来越多的德国学校开设汉语课，课程如何设置、学生们乐于学习的原因引起了他们的兴趣。对此，记者走访了波恩的海尔姆霍尔茨中学。
据德国之声电台网站1月7日报道，汉语课上，女教师沈勇站在黑板前，向12年级的学生们解释“把”字，沈老师使用拼音，用一个例句解释造句结构，但这一语法新现象让13名学生中的大多数都还感觉困难。她说，“最难的地方就是汉字，因为我们高中三年学的语法不是特别难” 。大多数时间里，她都说汉语。
报道称，自2009年开设汉语以来，沈老师就在中学任教。她回忆道，“那时候还没有那种师范中文专业”。在经培训、任海尔姆霍尔茨中学汉语教师以前，她只是业余教授汉语。
波恩有两所学校开设汉语课，海尔姆霍尔茨是其中一所。波恩所在的北威州目前共有20多所学校开汉语课。在波恩，学生们可以在高中阶段选修汉语，甚至可以作为毕业考科目。学习3年后，学生们应达到A2-B1的语言水平。除上课外，沈老师还向学生们提供帮助，作通过HSK（汉语水平考试）的准备。
报道称，一些年轻人觉得汉语课非常重要，为此在高中阶段转学到海尔姆霍尔茨中学来，其中还有中国血统的德国人，比如白晓芬。她觉得课程挺轻松，这一点都不奇怪，毕竟她在转学前已在上海的一个中学上过一年课。她用流利的汉语说：“小时候我爸爸经常去中国出差， 所以我对那个国家，对那边的人特别感兴趣。”
比约恩·勃兰登堡也很明白为什么要选修汉语：“因为中国是一个正在上升的经济强国，学汉语怎么都值得——也是为拿到一块招牌”。要在中文和西班牙语之间作选择，他一点都不感到困难。另外，可能有参加交流项目的机会，他认为这很重要。
每隔两年，海尔姆霍尔茨中学都会组织汉语生去中国度复活节假期，德国学生们头一周在马鞍山的合作学校度过，第二个星期游览其他中国城市，比如上海，旅游照片和合作学校学生们的书法习作装饰着教室。组织并陪同旅游的沈老师表示，“学生们都很快活”。
比约恩和白晓芬都很清楚，光一次旅游是不够的。晓芬已经有一个明确的未来计划，她微笑着说：“我以后想在中国生活。”
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