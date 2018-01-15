中国将打赢对美贸易战：因处在更有利位置

外媒称，一名美国分析家9日说，如果美国选择在监管方面对世界第二大经济体中国施压，那么中国将打赢贸易战。
据合众国际社1月10日报道，美国彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪说，中国处在更有利的位置，可以承受贸易争端带来的伤害。
拉迪是在美中关系全国委员会主持的专家小组讨论会上发表上述评论的。眼下，特朗普政府针对中国竞争者采取新举措，美中两国的分析家正准备对此作出应对。
北京大学的经济学家卢锋9日在上述专家小组讨论会上指出，本届美国政府可能无力实现削减贸易赤字的目标。
卢锋说，这是因为美国对中国商品的需求“仍然强劲”，他认为这是美国贸易赤字扩大的真正原因。
卢锋说：“我担心贸易问题可能被政治化。”他还说，全球经济复苏仍然“非常脆弱”。
美国荣鼎咨询公司的中国经济问题专家丹尼尔·罗森表达了类似担忧。
罗森说：“一些人谈及可能爆发贸易战，我们正在低估这种可能性。我认为，就全球贸易活动而言，局势确实令人担忧，中国在2018年同样很容易面临不利局面，而非实现意外的出口大幅增长。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost