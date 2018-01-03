经济机构称委通胀达四位数 专家认为有“幕后黑手”

西媒称，委内瑞拉金融咨询机构“经济分析”2017年12月30日公布的统计数据显示，该国经济创历史最差纪录，2017年累计通胀率超过2735%，12月通胀率达81%。
据埃菲社加拉加斯2017年12月30日报道，委内瑞拉央行自2015年起就不再公布该国通胀数据和其他一些经济指数，因此只有包括“经济分析”和“经济计量”等在内的私营咨询公司在统计和发布经济数据，此外，掌握在反对派手中的议会也会公布一些统计数据。
报道称，委政府声称国内的高通胀是由美国、国际金融体系、反对派及一些地方企业家和商人“诱发”的，并指他们为“幕后黑手”。
拉丁美洲地缘政治战略中心主任、西班牙经济学家阿尔弗雷多·塞拉诺2017年12月30日在该机构官网发表文章称，国际金融体系和美国的“经济犯罪”在委内瑞拉引发了严重危机。
塞拉诺指出，近年来委内瑞拉遭到持续的经济侵略，其中存在多个“地缘政治原因”。
他表示，“债务违约”一词已经脱离其原本的意义，专门被用来攻击委内瑞拉。
他还提到了美国特朗普政府针对委内瑞拉采取的一系列经济制裁措施，并认为这些措施对委内瑞拉的信用造成了严重冲击。
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