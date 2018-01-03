科学研究打破对“神童”迷思：智力超常也需要努力

外媒称，要想成为所谓的“神童”，智商系数必须达到100以上。一项历经45年的研究分析了从童年时期智商高于平均值的儿童在成长期以及在成年后的情况，打破了人们对于“神童”的普遍迷思。
据阿根廷布宜诺斯艾利斯新闻网1月1日报道，主持这项研究的是美国心理学家朱利安·斯坦利，他几乎将毕生精力都放在了对“神童”的研究之上。自从他决定研究那些智商超于常人的孩子已经过去了45年。在研究团队的协助下，斯坦利对这些超常儿童的行为举止和生活方式展开了深入研究。
美国心理学会成员、心理学家西尔维娅·费泰莱维奇强调，值得注意的是，即便是智力超常的儿童，他们也存在和其他任何儿童相同的问题，而且还必须承受外界给他们的更高期望。
斯坦利于2000年去世，将这项未竟的研究工作的主导权留给了研究团队当中的一位同事——戴维·卢宾斯基。卢宾斯基不负众望最终完成了这项工作，并得出了明确的研究结论。
报道称，这项研究最重要的结论之一就是，自幼成为一个天才并非有害。一直以来都存在一个观点，那就是自小开发智力有可能带来长期危害。
另一个重要结论在于，成为天才也是有不同形式的。研究发现，虽然有些智力超群者最终成为出色的科学家，但还有很多人在文学、心理学、律师业和艺术等诸多领域发挥才能。这一结论推翻了“神童”只能成为科学家的普遍观点。
费泰莱维奇指出，和普通人一样，智力超群的人也不尽相同。或许整个社会并没有像看待普通儿童那样区分他们之间的个体差异，而是简单地给他们贴上“神童”的标签。但是智力超常者不可能全都从事一种职业，他们也会按照自己的意愿成为艺术家或者数学家等。
此项研究还推翻了“一切对‘神童’而言都是轻而易举的”这种普遍迷思。实际上，智力超常者同样需要付出和普通人一样的努力。在某些情况下，这些“神童”还需要得到专业人士的帮助。
费泰莱维奇还表示，接收这些“神童”的学校等教育机构应当做好充分准备，因为在某些情况下他们会受到区别对待。在这个世界中存在着各种各样的人，然而不幸的是，总是有些人因为自己的与众不同而受到歧视。
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