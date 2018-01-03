中俄原油管道二线工程正式运营：年供油量翻一番

俄媒援引新华社报道，中俄原油管道二线工程1日正式投入商业运营，俄罗斯从该管道对华年供油量增加到3000万吨。
据塔斯社1月1日报道，这条长941.8公里、连接漠河和大庆的支线2016年8月动工。中国石油管道公司总经理姜昌亮称，二线与一线并行敷设。他表示，项目旨在“加深中俄能源合作并服务于中国提出的‘一带一路’倡议”。
报道称，2009年4月，俄政府批准了与中国的石油领域合作协议，建设东西伯利亚-太平洋输油管道的对华支线。中国石油天然气集团公司、俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯石油管道运输公司、俄罗斯石油公司和卢克石油公司2010年签署了相关合同。
报道称，2011年1月1日，东西伯利亚-太平洋输油管道的对华支线开始供油：从斯科沃罗季诺到临近俄边界的漠河石油中转站和更远的大庆市。支线的初始供油量为一年1500万吨。到2014年供油量提升至2000万吨。东西伯利亚-太平洋输油管道斯科沃罗季诺至中俄边境管线长67公里。在中国境内管线通至大庆。2017年11月完成了管线供油量扩大至3000万吨的主要工作。
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