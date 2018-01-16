英媒警告债券收益率上升 或引发2008年式市场“痉挛”

英媒称，过去40年间最重要的趋势之一，即长期以来债券收益率一直在下降——终于开始走向终结。这样一种反转意义重大，可能会引发极具破坏性的、2008年式的市场“痉挛”。
据英国《每日电讯报》网站1月13日报道，即使对超低利率进行调整的过程是平缓的，不断上升的债券收益率依然意味着，企业、家庭和政府要为偿还债务付出更多。而这可能会阻碍增长。债券收益率上升时，其价格下跌，这会让债券持有者蒙受重大资本损失，尤其是养老基金和其他机构性储户。
报道称，除了中国同美国关系复杂外，2018年多半将成为西方世界利率不断上涨的一年还有其他很多原因。一个是，在即将离职的美联储主席珍妮特·耶伦在任时，美国自己已5次加息，其中3次发生在2017年，最近一次发生在上个月。
据英国《每日电讯报》网站报道，美联储也开始逆转其大规模量化宽松计划。自2008年以来，美联储的资产负债表规模已从不足1万亿美元迅速增加到远超4万亿美元。美联储已经表示，今年它还将3次加息。但它也表示，到2018年底，它将以每年6000亿美元的速度清理量化宽松期间购买的资产。
报道称，同时，日本银行（央行）和欧洲中央银行仍在大量提供量化宽松资金。它们的资产负债表规模还会迅速扩大。但这最后两个坚持量化宽松政策的机构也在放慢速度。欧洲中央银行把每月购债规模从600亿欧元降至300亿欧元。这样一来，美联储公布的行动意味着，将有更多债券进入市场，同时日本银行和欧洲中央银行都将减少购买量。所有这些因素将让债券价格面临沉重的下行压力，这会推高其收益率。
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